Можно ли сажать барвинок возле дома — что говорят народные приметы

Что будет, если посадить барвинок возле дома — народные приметы
Барвинок — одно из самых популярных декоративных растений в Украине, которое радует глаз яркими фиолетовыми или розовыми цветами. Но мало кто знает, что это растение издавна имеет особое символическое значение. Кто-то считает, что цветок приносит счастье, любовь и гармонию, а кто-то — что он ассоциируется с захоронениями.
Можно ли сажать барвинок возле своего дома? В этой статье мы разберемся, что говорят народные приметы и не несет ли это растение негативную энергетику.
Барвинок возле дома — давние традиции и символизм
Наши предки верили, что каждое растение, высаженное возле дома, имеет определенную силу — охранную, защитную или энергетически поддерживающую. Барвинок в этом списке занимал особое место. Этот цветок зеленеет даже зимой, прорастая из-под снега, поэтому считается символом стойкости и вечной жизни.
Также барвинок считали символом:
- любви и верности;
- защиты от зла и сглаза;
- семейного уюта и гармонии.
В древности барвинком украшали свадебные венки, караваи, вплетали в волосы молодоженов, чтобы их союз был долгим, счастливым и неизменным. Пять лепестков цветка символизировали составляющие счастливого брака: красота, нежность, память, согласие и верность.
Можно ли сажать барвинок возле своего дома — народные приметы
Согласно приметам, барвинок:
- притягивает любовь и счастье в дом;
- предотвращает ссоры и конфликты в семье;
- создает защитное поле вокруг дома;
- нейтрализует негативные влияния, проклятия и сглаз.
Может ли барвинок приносить беду
Иногда барвинок ассоциируют с кладбищами, поскольку его часто высаживают на могилах. Но это не имеет негативного значения. Наоборот — это символ вечной памяти, вечной жизни души. В народной традиции такая практика не связывалась с бедами, а лишь с уважением к предкам.
Однако важно не забывать, что сок барвинка может быть ядовитым, поэтому следует избегать контакта с открытыми ранами или слизистыми оболочками. А также следить, чтобы растение случайно не съели дети или животные.
Ранее мы писали, можно ли рубить бузину во дворе.
Напомним, мы рассказывали, какие деревья нельзя сажать возле дома из-за риска попадания молнии.
Также предлагаем узнать, почему нельзя сажать калину рядом с домом по народным приметам.
Читайте Новини.LIVE!