Можно ли сажать барвинок возле дома — что говорят народные приметы

Цветы барвинка во дворе. Фото: pixabay.com

Барвинок — одно из самых популярных декоративных растений в Украине, которое радует глаз яркими фиолетовыми или розовыми цветами. Но мало кто знает, что это растение издавна имеет особое символическое значение. Кто-то считает, что цветок приносит счастье, любовь и гармонию, а кто-то — что он ассоциируется с захоронениями.

Можно ли сажать барвинок возле своего дома? В этой статье мы разберемся, что говорят народные приметы и не несет ли это растение негативную энергетику.

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Барвинок возле дома — давние традиции и символизм

Наши предки верили, что каждое растение, высаженное возле дома, имеет определенную силу — охранную, защитную или энергетически поддерживающую. Барвинок в этом списке занимал особое место. Этот цветок зеленеет даже зимой, прорастая из-под снега, поэтому считается символом стойкости и вечной жизни.

Также барвинок считали символом:

любви и верности;

защиты от зла и сглаза;

семейного уюта и гармонии.

В древности барвинком украшали свадебные венки, караваи, вплетали в волосы молодоженов, чтобы их союз был долгим, счастливым и неизменным. Пять лепестков цветка символизировали составляющие счастливого брака: красота, нежность, память, согласие и верность.

Цветы барвинка во дворе дома. Фото: istockphoto.com

Можно ли сажать барвинок возле своего дома — народные приметы

Согласно приметам, барвинок:

притягивает любовь и счастье в дом;

предотвращает ссоры и конфликты в семье;

создает защитное поле вокруг дома;

нейтрализует негативные влияния, проклятия и сглаз.

Яркие цветы барвинка. Фото: istockphoto.com

Может ли барвинок приносить беду

Иногда барвинок ассоциируют с кладбищами, поскольку его часто высаживают на могилах. Но это не имеет негативного значения. Наоборот — это символ вечной памяти, вечной жизни души. В народной традиции такая практика не связывалась с бедами, а лишь с уважением к предкам.

Однако важно не забывать, что сок барвинка может быть ядовитым, поэтому следует избегать контакта с открытыми ранами или слизистыми оболочками. А также следить, чтобы растение случайно не съели дети или животные.

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