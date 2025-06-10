Чи можна рубати бузину — що кажуть народні прикмети та церква

Чоловік доглядає за бузиною у саду. Фото: spectrumlocalnews.com

Бузина — рослина, яка з давніх-давен оповита містикою, усілякими прикметами та забобонами. Українці вважали її "чортовим деревом" і боялися навіть торкатися. А зрубати рослину означало накликати на себе страшні біди та нещастя.

Але чи справді рубати бузину біля дому небезпечно? Священник Православної Церкви України Олексій Філюк дав відповідь на питання.

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Бузина — магічна рослина чи звичайний кущ

В українців бузина здавна викликала суперечливі емоції. З одного боку вважали, що сам нечистий оселився в ній і оминали кущі десятою дорогою, а з іншого — рослину вважали цілющою.

Народні цілителі "відсилали" на бузину хвороби — "нечисте — до нечистого". Під кущ виливали воду, в якій купали нездорову дитину, щоб недугу забрав нечистий дух.

Хай там як, наші предки вірили, що бузину не можна чіпати й щобільше рубати, адже це могло накликати на усю родину біду, хвороби або нещастя.

Багато людей досі бояться її зрізати — мовляв, можна накликати на себе темні сили. Водночас є й ті, хто насаджує бузину навколо будинку, адже рослина володіє цілющими властивостями. З цвіту та ягід роблять вино, компоти, сушать і додають у чай.

Білий цвіт бузини. Скриншот з відео на Youtube

Чи можна рубати бузину — думка священника

Православна Церква України не підтримує жодних містичних теорій щодо бузини. Священник ПЦУ Олексій Філюк наголосив, бузину можна і навіть потрібно рубати, якщо вона заважає або псує вигляд подвір'я. За його словами, у цій рослині немає жодної нечистої сили, а всі негативні прикмети — це лише людські вигадки, далекі від християнства.

"На подвір'ї, у хаті та в душі має бути чисто", — зазначив священник.

Церква закликає вірян чітко розрізняти віру та забобони, не шукати містики там, де її немає, і не жити у страху через давні прикмети. Якщо рослина шкодить або захаращує територію — її можна спокійно прибрати. Це не є гріхом і не суперечить церковним канонам.

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