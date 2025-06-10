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Главная Дом Что будет, если срубить бузину — приметы и предостережения церкви

Что будет, если срубить бузину — приметы и предостережения церкви

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 12:22
Можно ли рубить бузину — что говорят народные приметы и церковь
Мужчина ухаживает за бузиной в саду. Фото: spectrumlocalnews.com

Бузина — растение, которое издавна окутано мистикой, всевозможными приметами и суевериями. Украинцы считали ее "чертовым деревом" и боялись даже прикасаться. А срубить растение означало навлечь на себя страшные беды и несчастья.

Но, действительно ли срубывать бузину возле дома опасно? Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк дал ответ на вопрос.

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Бузина — магическое растение или обычный куст

У украинцев бузина издавна вызывала противоречивые эмоции. С одной стороны считали, что сам нечистый поселился в ней и обходили кусты десятой дорогой, а с другой — растение считали целебным.

Народные целители "отсылали" на бузину болезни — "нечистое — к нечистому". Под куст выливали воду, в которой купали нездорового ребенка, чтобы недуг забрал нечистый дух.

Так или иначе, наши предки верили, что бузину нельзя трогать и тем более рубить, ведь это могло навлечь на всю семью беду, болезни или несчастье.

Многие люди до сих пор боятся ее срезать — мол, можно навлечь на себя темные силы. В то же время есть и те, кто сажает бузину вокруг дома, ведь растение обладает целебными свойствами. Из цветов и ягод делают вино, компоты, сушат и добавляют в чай.

 

Бузина — магическое растение или обычный куст
Белый цвет бузины. Скриншот с видео на Youtube

Можно ли рубить бузину — мнение священника

Православная Церковь Украины не поддерживает никаких мистических теорий относительно бузины. Священник ПЦУ Алексей Филюк отметил, бузину можно и даже нужно рубить, если она мешает или портит вид двора. По его словам, в этом растении нет никакой нечистой силы, а все негативные приметы — это лишь человеческие выдумки, далекие от христианства.

"Во дворе, в доме и в душе должно быть чисто", — подчеркнул священник.

Церковь призывает верующих четко различать веру и суеверия, не искать мистики там, где ее нет, и не жить в страхе из-за древних примет. Если растение вредит или загромождает территорию — его можно спокойно убрать. Это не является грехом и не противоречит церковным канонам.

 

Ранее мы рассказывали, почему нельзя сажать калину рядом с домом по народным приметам.

Также предлагаем вам узнать, какие деревья нельзя сажать в саду и возле дома из-за риска попадания молнии.

церковь ПЦУ народные приметы запреты кусты бузина
Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
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