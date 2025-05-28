Який кущ не можна садити біля будинку, щоб не залучити нещастя — народні прикмети, поради дачникам

Дачники, які садять рослину в саду. Фото: Backyard Boss

Мало хто знає, але є один єдиний кущ, який в жодному разі не можна садити біля свого будинку, адже з ним пов’язані певні забобони. Дізнайтеся, яку рослину краще не вирощувати біля хати і які народні прикмети пов’язані з нею.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Багато дачників садять біля свого дому кілька рослин, щоб створити цікавий ландшафт, зробити тінь і привернути увагу запилювачів. Але якщо прогадати і посадити неправильну рослину, зокрема, кущ, то можна залучити нещастя до своєї оселі.

Процес посадки рослини в саду. Фото: Decorexpro

У давні часи люди вважали, що кожна рослина на ділянці має власне значення і може неабияк вплинути на життя господарів. Щоб це не мало негативного впливу, необхідно знати, який кущ не рекомендується висаджувати поруч із будинком.

Який кущ не варто висаджувати біля хати за народними прикметами

Дачники не рекомендують садити біля будинку бузину, адже в давні часи вона вважалася проклятою і небезпечною. У народі прозвали цей кущ "чортовою ягодою" і "деревом смерті". Справа в тому, що в давнину вважали, що бузину виростив диявол, який потім у ній оселився.

Врожай бузини на кущі. Фото: Decorexpro

Також цей кущ ніколи не заносили в дім, адже люди вірили, що він може принести нещастя. Якщо людина лежала під бузиною відпочивала, вона навіть могла захворіти. До того ж, у багатьох регіонах вважалося, що бузина може "навіювати блуд", який, якщо причепиться до людини, вона не зможу знайти дорогу додому.

А коли народні цілителі "переносили" чи "відсилали" захворювання, то робили це саме на бузину. Також під неї виливали воду, в якій купали хвору дитину, щоб нечистий дух, який живе в рослині, забрав це захворювання.

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