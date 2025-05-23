Який кущ посадити в саду, щоб він квітнув до осені — поради дачникам

Дачник, який садить рослину в саду. Фото: Freepik

Хочете мати найквітучіший сад, якому заздритимуть всі сусіди навколо і який тішитиме ваше око аж до глибокої осені? Досвідчені дачники розповіли, який кущ варто обов’язково посадити на своїй ділянці та як його доглядати, щоб він пишно цвів усе літо.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама

Читайте також:

Який кущ варто мати на своїй ділянці

Дачники із досвідом рекомендують посадити у своєму саду так звану лагерстремію, яку ще називають індійським бузком. Ця рослина розкриває свої пишні суцвіття наприкінці червня та цвіте аж до пізньої осені. Причому, кущ не потребує особливого догляду.

Що таке лагерстремія індійська

Лагерстремія — це великий кущ, який починає цвісти наприкінці червня і закінчує наприкінці жовтня. На рослині багато ніжних квіток із гофрованими пелюстками. Причому, рослина може бути як білосніжного, так і насичено червоного кольору.

Пишний кущ лагерстремії індійської. Фото: Pinterest

Як правильно доглядати лагерстремію

По-перше, садити цей кущ краще навесні там, де багато вільного простору, сонячного світла і дренований ґрунт. По-друге, лагерстремію потрібно регулярно поливати, особливо тоді, коли надворі спекотно. По-третє, її гілки потрібно обрізати на початку весни, щоб сформувати крону і активізувати рясне цвітіння.

Ще цей кущ необхідно мульчувати, щоб затримати вологу в ґрунті, зокрема, тирсою, сіном, бур’янами чи деревною корою, і підживлювати навесні та влітку. І нарешті, лагерстремію варто накривати, особливо молоді кущі, адже багато сортів не бояться "мінусів". Також це важливо і в тому випадку, якщо ви живете в регіонах із сильними заморозками.

Нагадаємо, ми писали про те, які квіти варто посадити в саду, щоб постійно їх не поливати.

Раніше ми розповідали про те, яке дерево ні в якому разі не можна вирощувати біля будинку.

Також ми повідомляли про те, як можна захистити плодові дерева в саду від спеки.