Які квіти посадити на клумбі, щоб постійно не поливати — поради садівникам

Їх не треба постійно поливати — ТОП-5 посухостійких квітів
Серед величезного різноманіття квітів є ті, яким зовсім не страшні палючі сонячні промені та засуха надворі. Досвідчені садівники розповіли, які рослини зовсім не бояться сонця та можуть рясно цвісти навіть в умовах відсутності регулярних поливів.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Квіти, які не потребують постійного поливу
Портулак
Ця квітка, вирощена у Південній Америці, вміє витримувати високі позначки на термометрах і чудово адаптована до прямих сонячних променів. Листя цієї рослини гарно зберігає вологу, тому її не потрібно регулярно поливати.
Лаванда
Рослина із Середземномор’я вважається дуже стійкою до спекотних умов, адже вона виросла в регіоні з посушливим літом. Дорослі квіти показують значну посухостійкість, тоді як молоді саджанці на початку росту потребують більш регулярного поливу.
Газанія
Ці яскраві квіти родом з Південної Африки, тому мають високу стійкість до спеки. Коли світить сонце, ця рослина розквітає, а коли його немає або надворі ніч, вона закривається. Опущене листя газанії ефективно зменшує випаровування вологи, а сама вона показує високу стійкість до посухи.
Космея
Ця красива однорічна рослина демонструє високу стійкість до спекотних умов, добре розвивається під прямими сонячними променями і витримує високі температури повітря. Квітка має середню стійкість дло посухи, тому, коли надворі довго спека і немає опадів, її потрібно додатково поливати.
Вербена
Ця однорічна чи багаторічна рослина вражає садівників своїм тривалим цвітінням навіть в умовах сильної спеки. Багато сортів цієї квітки має високу стійкість до спеки і дефіциту вологи, зберігаючи свою декоративність впродовж вегетаційного періоду.
Нагадаємо, ми писали про те, чому бутони троянд почали темніти і як врятувати квітку.
Раніше ми розповідали про те, як правильно обрізати гортензію навесні 2025 року.
Також ми повідомляли про те, чим потрібно підживити троянди навесні для пишного цвітіння.
Читайте Новини.LIVE!