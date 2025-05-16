Які квіти посадити на клумбі, щоб постійно не поливати — поради садівникам

Дачниця, яка садить квіти на клумбі. Фото: Freepik

Серед величезного різноманіття квітів є ті, яким зовсім не страшні палючі сонячні промені та засуха надворі. Досвідчені садівники розповіли, які рослини зовсім не бояться сонця та можуть рясно цвісти навіть в умовах відсутності регулярних поливів.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Квіти, які не потребують постійного поливу

Портулак

Ця квітка, вирощена у Південній Америці, вміє витримувати високі позначки на термометрах і чудово адаптована до прямих сонячних променів. Листя цієї рослини гарно зберігає вологу, тому її не потрібно регулярно поливати.

Вирощування портулака на ділянці. Фото: Pinterest

Лаванда

Рослина із Середземномор’я вважається дуже стійкою до спекотних умов, адже вона виросла в регіоні з посушливим літом. Дорослі квіти показують значну посухостійкість, тоді як молоді саджанці на початку росту потребують більш регулярного поливу.

Пишний кущ лаванди в саду. Фото: Pinterest

Газанія

Ці яскраві квіти родом з Південної Африки, тому мають високу стійкість до спеки. Коли світить сонце, ця рослина розквітає, а коли його немає або надворі ніч, вона закривається. Опущене листя газанії ефективно зменшує випаровування вологи, а сама вона показує високу стійкість до посухи.

Яскраві квіти газанії на клумбі. Фото: Decorexpro

Космея

Ця красива однорічна рослина демонструє високу стійкість до спекотних умов, добре розвивається під прямими сонячними променями і витримує високі температури повітря. Квітка має середню стійкість дло посухи, тому, коли надворі довго спека і немає опадів, її потрібно додатково поливати.

Квіти космеї на рослині. Фото: Pinterest

Вербена

Ця однорічна чи багаторічна рослина вражає садівників своїм тривалим цвітінням навіть в умовах сильної спеки. Багато сортів цієї квітки має високу стійкість до спеки і дефіциту вологи, зберігаючи свою декоративність впродовж вегетаційного періоду.

Вербена у період цвітіння в саду. Фото: Pinterest

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