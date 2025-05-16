Какие цветы посадить на клумбе, чтобы постоянно не поливать — советы садоводам

Дачница, которая сажает цветы на клумбе. Фото: Freepik

Среди огромного многообразия цветов есть те, которым совсем не страшны палящие солнечные лучи и засуха на улице. Опытные садоводы рассказали, какие растения совсем не боятся солнца и могут обильно цвести даже в условиях отсутствия регулярных поливов.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Портулак

Этот цветок, выращенный в Южной Америке, умеет выдерживать высокие отметки на термометрах и прекрасно адаптирован к прямым солнечным лучам. Листья этого растения хорошо сохраняют влагу, поэтому его не нужно регулярно поливать.

Выращивание портулака на участке. Фото: Pinterest

Лаванда

Растение из Средиземноморья считается очень устойчивым к жарким условиям, ведь оно выросло в регионе с засушливым летом. Взрослые цветы показывают значительную засухоустойчивость, тогда как молодые саженцы в начале роста нуждаются в более регулярном поливе.

Пышный куст лаванды в саду. Фото: Pinterest

Газания

Эти яркие цветы родом из Южной Африки, поэтому имеют высокую устойчивость к жаре. Когда светит солнце, это растение расцветает, а когда его нет или на улице ночь, оно закрывается. Опущенные листья газании эффективно уменьшают испарение влаги, а сама она показывает высокую устойчивость к засухе.

Яркие цветы газании на клумбе. Фото: Decorexpro

Космея

Это красивое однолетнее растение демонстрирует высокую устойчивость к жарким условиям, хорошо развивается под прямыми солнечными лучами и выдерживает высокие температуры воздуха. Цветок имеет среднюю устойчивость к засухе, поэтому, когда на улице долго жара и нет осадков, его нужно дополнительно поливать.

Цветы космеи на растении. Фото: Pinterest

Вербена

Это однолетнее или многолетнее растение поражает садоводов своим длительным цветением даже в условиях сильной жары. Многие сорта этого цветка обладает высокой устойчивостью к жаре и дефициту влаги, сохраняя свою декоративность в течение вегетационного периода.

Вербена в период цветения в саду. Фото: Pinterest

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