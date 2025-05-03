Біля яких рослин не можна садити гортензії — корисні поради садівникам

Ніколи не садіть гортензії біля цих рослин — чим небезпечно
Кожен садівник із досвідом знає, що гортензії — це справжня окраса для ділянки, але вони потребують гарних "сусідів" біля себе. Дізнайтеся, які рослини категорично забороняється вирощувати поруч із цими квітами в саду, щоб не зіпсувати їхній ріст і розвиток.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.
Які рослини не можна вирощувати біля гортензій
Лаванда
Ця рослина хоч і має ефектний вигляд поруч із гортензіями, вона має інші вимоги до вирощування. Так, лаванда потребує сонячного світла, сухе повітря і мінімальний полив. Тому волога, яка потрібна гортензіям, може нашкодити лаванді.
Волоський горіх
З волоського горіха виділяються специфічні елементи, які уповільнюють ріст інших рослин навколо. Поруч із гортензіями садити горіх дуже небезпечно, тому варто дотримуватися певної відстані.
Троянди
Ці красиві квіти люблять сонячне світло, маленьку кількість вологи і мало простору навколо. А що стосується гортензії, то вона любить вологу півтінь. Тому цим рослинам буде незручно рости на одній ділянці.
Соняшники
Ці рослини пригнічують розвиток інших навколо, адже вони активно поглинають різні поживні елементи з ґрунту, не залишаючи їх іншим культурам. Натомість соняшники виділяють сполуки, які здатні уповільнювати ріст гортензій.
Розмарин і чебрець
Ці рослини вважаються стійкими до посухи, а ще вони люблять сонячні місця. А волога, яка потрібна гортензіям, може зіпсувати ріст і розвиток розмарину і чебрецю.
Очиток
Цей сукулент гарно росте на бідних і сухих ґрунтах, де гортензії жити не можуть. Тому в жодному разі не варто садити на одній ділянці гортензії і очиток.
Часник і чорнобривці
Незважаючи на те, що чорнобривці з часником здатні захищати інші рослини поруч від шкідників, з них виділяються так звані алелопатичні сполуки. Тобто речовини, які здатні заважати росту інших рослин, зокрема, гортензій.
Золотушник
З цієї рослини в ґрунт потрапляють небезпечні хімічні речовини, тому поруч з гортензіями її краще не садити.
Нагадаємо, ми писали про те, чому не можна садити гортензію поруч із будинком.
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