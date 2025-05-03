Біля яких рослин не можна садити гортензії — корисні поради садівникам

Людина, яка садить гортензію на клумбі. Фото: Pinterest

Кожен садівник із досвідом знає, що гортензії — це справжня окраса для ділянки, але вони потребують гарних "сусідів" біля себе. Дізнайтеся, які рослини категорично забороняється вирощувати поруч із цими квітами в саду, щоб не зіпсувати їхній ріст і розвиток.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Лаванда

Ця рослина хоч і має ефектний вигляд поруч із гортензіями, вона має інші вимоги до вирощування. Так, лаванда потребує сонячного світла, сухе повітря і мінімальний полив. Тому волога, яка потрібна гортензіям, може нашкодити лаванді.

Вирощування лаванди в полі. Фото: Pixabay

Волоський горіх

З волоського горіха виділяються специфічні елементи, які уповільнюють ріст інших рослин навколо. Поруч із гортензіями садити горіх дуже небезпечно, тому варто дотримуватися певної відстані.

Волоський горіх на дереві. Фото: Pinterest

Троянди

Ці красиві квіти люблять сонячне світло, маленьку кількість вологи і мало простору навколо. А що стосується гортензії, то вона любить вологу півтінь. Тому цим рослинам буде незручно рости на одній ділянці.

Кущі червоних троянд на клумбі. Фото: Pinterest

Соняшники

Ці рослини пригнічують розвиток інших навколо, адже вони активно поглинають різні поживні елементи з ґрунту, не залишаючи їх іншим культурам. Натомість соняшники виділяють сполуки, які здатні уповільнювати ріст гортензій.

Соняшник на тлі заходу сонця. Фото: Pixabay

Розмарин і чебрець

Ці рослини вважаються стійкими до посухи, а ще вони люблять сонячні місця. А волога, яка потрібна гортензіям, може зіпсувати ріст і розвиток розмарину і чебрецю.

Рослини розмарину і чебрецю. Фото: колаж Новини.LIVE

Очиток

Цей сукулент гарно росте на бідних і сухих ґрунтах, де гортензії жити не можуть. Тому в жодному разі не варто садити на одній ділянці гортензії і очиток.

Кущ очитку на ділянці. Фото: Pinterest

Часник і чорнобривці

Незважаючи на те, що чорнобривці з часником здатні захищати інші рослини поруч від шкідників, з них виділяються так звані алелопатичні сполуки. Тобто речовини, які здатні заважати росту інших рослин, зокрема, гортензій.

Часник і чорнобривці на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Золотушник

З цієї рослини в ґрунт потрапляють небезпечні хімічні речовини, тому поруч з гортензіями її краще не садити.

Рослина золотушника в полі. Фото: Decorexpro

Нагадаємо, ми писали про те, чому не можна садити гортензію поруч із будинком.

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