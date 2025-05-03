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Ніколи не садіть гортензії біля цих рослин — чим небезпечно

3 травня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Біля яких рослин не можна садити гортензії — корисні поради садівникам
Людина, яка садить гортензію на клумбі. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Кожен садівник із досвідом знає, що гортензії — це справжня окраса для ділянки, але вони потребують гарних "сусідів" біля себе. Дізнайтеся, які рослини категорично забороняється вирощувати поруч із цими квітами в саду, щоб не зіпсувати їхній ріст і розвиток.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Які рослини не можна вирощувати біля гортензій

Лаванда

Ця рослина хоч і має ефектний вигляд поруч із гортензіями, вона має інші вимоги до вирощування. Так, лаванда потребує сонячного світла, сухе повітря і мінімальний полив. Тому волога, яка потрібна гортензіям, може нашкодити лаванді.

Лаванда
Вирощування лаванди в полі. Фото: Pixabay

Волоський горіх

З волоського горіха виділяються специфічні елементи, які уповільнюють ріст інших рослин навколо. Поруч із гортензіями садити горіх дуже небезпечно, тому варто дотримуватися певної відстані.

Орех
Волоський горіх на дереві. Фото: Pinterest

Троянди 

Ці красиві квіти люблять сонячне світло, маленьку кількість вологи і мало простору навколо. А що стосується гортензії, то вона любить вологу півтінь. Тому цим рослинам буде незручно рости на одній ділянці.

Розы
Кущі червоних троянд на клумбі. Фото: Pinterest

Соняшники 

Ці рослини пригнічують розвиток інших навколо, адже вони активно поглинають різні поживні елементи з ґрунту, не залишаючи їх іншим культурам. Натомість соняшники виділяють сполуки, які здатні уповільнювати ріст гортензій.

Подсолнух
Соняшник на тлі заходу сонця. Фото: Pixabay

Розмарин і чебрець 

Ці рослини вважаються стійкими до посухи, а ще вони люблять сонячні місця. А волога, яка потрібна гортензіям, може зіпсувати ріст і розвиток розмарину і чебрецю.

Коллаж
Рослини розмарину і чебрецю. Фото: колаж Новини.LIVE

Очиток 

Цей сукулент гарно росте на бідних і сухих ґрунтах, де гортензії жити не можуть. Тому в жодному разі не варто садити на одній ділянці гортензії і очиток.

Очиток
Кущ очитку на ділянці. Фото: Pinterest

Часник і чорнобривці

Незважаючи на те, що чорнобривці з часником здатні захищати інші рослини поруч від шкідників, з них виділяються так звані алелопатичні сполуки. Тобто речовини, які здатні заважати росту інших рослин, зокрема, гортензій.

Коллаж
Часник і чорнобривці на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Золотушник

З цієї рослини в ґрунт потрапляють небезпечні хімічні речовини, тому поруч з гортензіями її краще не садити.

Золотарник
Рослина золотушника в полі. Фото: Decorexpro

Нагадаємо, ми писали про те, чому не можна садити гортензію поруч із будинком. 

Раніше ми розповідали про те, як можна з легкістю виростити найкрасивішу гортензію. 

Також ми повідомляли про те, як правильно потрібно обрізати лаванду. 

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17:15 Затори на виїзд з України — що відбувається на трасі Одеса-Рені

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:12 В Україні стартував сезон полуниці — за скільки продають ягоди

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