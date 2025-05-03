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Никогда не сажайте гортензии возле этих растений — чем опасно

3 мая 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Возле каких растений нельзя сажать гортензии — полезные советы садоводам
Человек, который сажает гортензию на клумбе. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Каждый садовод с опытом знает, что гортензии — это настоящее украшение для участка, но они нуждаются в хороших "соседях" возле себя. Узнайте, какие растения категорически запрещается выращивать рядом с этими цветами в саду, чтобы не испортить их рост и развитие.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Какие растения нельзя выращивать возле гортензий

Лаванда

Это растение хоть и имеет эффектный вид рядом с гортензиями, оно имеет другие требования к выращиванию. Так, лаванда нуждается в солнечном свете, сухом воздухе и минимальном поливе. Поэтому влага, которая нужна гортензиям, может навредить лаванде.

Лаванда
Выращивание лаванды в поле. Фото: Pixabay

Грецкий орех

Из грецкого ореха выделяются специфические элементы, которые замедляют рост других растений вокруг. Рядом с гортензиями сажать орех очень опасно, поэтому стоит придерживаться определенного расстояния.

Орех
Грецкий орех на дереве. Фото: Pinterest

Розы

Эти красивые цветы любят солнечный свет, маленькое количество влаги и мало пространства вокруг. А что касается гортензии, то она любит влажную полутень. Поэтому этим растениям будет неудобно расти на одном участке.

Розы
Кусты красных роз на клумбе. Фото: Pinterest

Подсолнухи

Эти растения подавляют развитие других вокруг, ведь они активно поглощают различные питательные элементы из почвы, не оставляя их другим культурам. Зато подсолнухи выделяют соединения, которые способны замедлять рост гортензий.

Подсолнух
Подсолнух на фоне заката солнца. Фото: Pixabay

Розмарин и тимьян

Эти растения считаются устойчивыми к засухе, а еще они любят солнечные места. А влага, которая нужна гортензиям, может испортить рост и развитие розмарина и тимьяна.

Коллаж
Растения розмарина и тимьяна. Фото: коллаж Новини.LIVE

Очиток

Этот суккулент хорошо растет на бедных и сухих почвах, где гортензии жить не могут. Поэтому ни в коем случае не стоит сажать на одном участке гортензии и очиток.

Очиток
Куст очитка на участке. Фото: Pinterest

Чеснок и бархатцы

Несмотря на то, что бархатцы с чесноком способны защищать другие растения рядом от вредителей, из них выделяются так называемые аллелопатические соединения. То есть, вещества, которые способны мешать росту других растений, в частности, гортензий.

Коллаж
Чеснок и бархатцы на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Золотарник

Из этого растения в почву попадают опасные химические вещества, поэтому рядом с гортензиями его лучше не сажать.

Золотарник
Растение золотарника в поле. Фото: Decorexpro

Напомним, мы писали о том, почему нельзя сажать гортензию рядом с домом.

Ранее мы рассказывали о том, как можно с легкостью вырастить самую красивую гортензию.

Также мы сообщали о том, как правильно нужно обрезать лаванду.

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16:55 К вандализму на могиле УПА может быть причастна РФ — детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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