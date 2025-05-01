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Як правильно обрізати лаванду — поради, які допоможуть

1 травня 2025 04:17
Христина Кучугурна - Редактор
Як обрізати лаванду, щоб не зіпсувати рослину — поради садівникам
Чоловік, який обрізає лаванду в саду. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Якщо ви хочете виростити красиву і ароматну лаванду, її необхідно правильно доглядати, зокрема, обрізати. Щоб не припуститися помилки і не зіпсувати рослину, потрібно знати, коли це робити та як правильно оновлювати лаванду, щоб вона тішила око своєю красою.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Лаванда — це багаторічна рослина, яка влітку квітне красивими фіолетовими кольорами. Але щоб гарантовано виростити бажану лаванду, її потрібно правильно доглядати. Дачники з досвідом рекомендують обрізати цю рослину.

Щоб не припуститися помилки, варто знати, коли саме це потрібно робити і як правильно видаляти зайві гілочки.

Лаванда
Вирощування лаванди в полі. Фото: Pinterest

Коли варто обрізати лаванду

Щоб не зіпсувати лаванду і покращити її ріст, необхідно розуміти, що обрізати треба в певний проміжок часу. Досвідчені дачники рекомендують спочатку це робити навесні, а потім — після того, як рослина закінчить період свого цвітіння. 

Як правильно обрізати лаванду

При обрізці лаванди потрібно обов’язково зняти три пари листя на верхній частині рослини. Це важливо для того, щоб гілочки на лаванді краще утворювалися. Щоб зручніше було обрізати лаванду, зв’яжіть кущ у пучок, а потім візьміть гостро заточені ножиці та обріжте його на потрібній висоті.

Лаванда
Процес обрізки лаванди в саду. Фото: Pinterest

Куди можна подіти обрізані гілки лаванди

Необов’язково одразу нести обрізані гілочки лаванди на смітник — їх можна корисно використати в побуті. Наприклад, їх можна поставити вдома для того, щоб створити гарний аромат. Причому, букет з гілок лаванди не лише прикрашатиме інтер’єр вашого дому, а й відлякуватиме міль, яка не любить цю рослину.

Нагадаємо, ми писали про те, для чого потрібно садити лаванду в саду. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно потрібно вирощувати лаванду в саду. 

Також ми повідомляли про те, як з легкістю можна розмножити лаванду в саду восени.

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03:29 РФ вдарила дронами по Одесі — є загиблі та поранені

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

03:26 В "Азові" потрібні розробники — нова вакансія

03:00 Нічний обстріл Одеси — є постраждалі та зниклі

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