Как обрезать лаванду, чтобы не испортить растение — советы садоводам

Мужчина, который обрезает лаванду в саду. Фото: Pinterest

Если вы хотите вырастить красивую и ароматную лаванду, за ней необходимо правильно ухаживать, в частности, обрезать. Чтобы не допустить ошибку и не испортить растение, нужно знать, когда это делать и как правильно обновлять лаванду, чтобы она радовала глаз своей красотой.

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Лаванда — это многолетнее растение, которое летом цветет красивыми фиолетовыми цветами. Но чтобы гарантированно вырастить желанную лаванду, за ней нужно правильно ухаживать. Дачники с опытом рекомендуют обрезать это растение.

Чтобы не допустить ошибку, стоит знать, когда именно это нужно делать и как правильно удалять лишние веточки.

Выращивание лаванды в поле. Фото: Pinterest

Когда стоит обрезать лаванду

Чтобы не испортить лаванду и улучшить ее рост, необходимо понимать, что обрезать надо в определенный промежуток времени. Опытные дачники рекомендуют сначала это делать весной, а потом — после того, как растение закончит период своего цветения.

Как правильно обрезать лаванду

При обрезке лаванды нужно обязательно снять три пары листьев на верхней части растения. Это важно для того, чтобы веточки на лаванде лучше образовывались. Чтобы удобнее было обрезать лаванду, свяжите куст в пучок, а затем возьмите остро заточенные ножницы и обрежьте его на нужной высоте.

Процесс обрезки лаванды в саду. Фото: Pinterest

Куда можно девать обрезанные ветки лаванды

Необязательно сразу нести обрезанные веточки лаванды на помойку — их можно полезно использовать в быту. Например, их можно поставить дома для того, чтобы создать хороший аромат. Причем, букет из веток лаванды не только будет украшать интерьер вашего дома, но и будет отпугивать моль, которая не любит это растение.

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