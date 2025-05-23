Какой куст посадить в саду, чтобы он цвел до осени — советы дачникам

Дачник, который сажает растение в саду. Фото: Freepik

Хотите иметь цветущий сад, которому будут завидовать все соседи вокруг и который будет радовать ваш глаз до глубокой осени? Опытные дачники рассказали, какой куст стоит обязательно посадить на своем участке и как за ним ухаживать, чтобы он пышно цвел все лето.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Дачники с опытом рекомендуют посадить в своем саду так называемую лагерстремию, которую еще называют индийской сиренью. Это растение раскрывает свои пышные соцветия в конце июня и цветет до поздней осени. Причем, куст не требует особого ухода.

Что такое лагерстремия индийская

Лагерстремия — это большой куст, который начинает цвести в конце июня и заканчивает в конце октября. На растении много нежных цветков с гофрированными лепестками. Причем, растение может быть как белоснежного, так и насыщенно красного цвета.

Пышный куст лагерстремии индийской. Фото: Pinterest

Как правильно ухаживать за лагерстремией

Во-первых, сажать этот куст лучше весной там, где много свободного пространства, солнечного света и дренированная почва. Во-вторых, лагерстремию нужно регулярно поливать, особенно тогда, когда на улице жарко. В-третьих, ее ветви нужно обрезать в начале весны, чтобы сформировать крону и активизировать обильное цветение.

Еще этот куст необходимо мульчировать, чтобы задержать влагу в почве, в частности, опилками, сеном, сорняками или древесной корой, и подкармливать весной и летом. И наконец, лагерстремию стоит накрывать, особенно молодые кусты, ведь многие сорта не боятся "минусов". Также это важно и в том случае, если вы живете в регионах с сильными заморозками.

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