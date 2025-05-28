Какой куст нельзя сажать возле дома, чтобы не привлечь несчастье — народные приметы, советы дачникам

Дачники, которые сажают растение в саду. Фото: Backyard Boss

Мало кто знает, но есть один единственный куст, который ни в коем случае нельзя сажать возле своего дома, ведь с ним связаны определенные суеверия. Узнайте, какое растение лучше не выращивать возле дома и какие народные приметы связаны с ним.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама

Читайте также:

Многие дачники сажают возле своего дома несколько растений, чтобы создать интересный ландшафт, сделать тень и привлечь внимание опылителей. Но если прогадать и посадить неправильное растение, в частности, куст, то можно привлечь несчастье в свой дом.

Процесс посадки растения в саду. Фото: Decorexpro

В давние времена люди считали, что каждое растение на участке имеет собственное значение и может изрядно повлиять на жизнь хозяев. Чтобы это не имело негативного влияния, необходимо знать, какой куст не рекомендуется высаживать рядом с домом.

Какой куст не стоит высаживать возле дома по народным приметам

Дачники не рекомендуют сажать возле дома бузину, ведь в давние времена она считалась проклятой и опасной. В народе прозвали этот куст "чертовой ягодой" и "деревом смерти". Дело в том, что в древности считали, что бузину вырастил дьявол, который потом в ней поселился.

Урожай бузины на кусте. Фото: Decorexpro

Также этот куст никогда не заносили в дом, ведь люди верили, что он может принести несчастье. Если человек лежал под бузиной отдыхал, он даже мог заболеть. К тому же, во многих регионах считалось, что бузина может "навеевать блуд", который, если прицепится к человеку, то тот не сможет найти дорогу домой.

А когда народные целители "переносили" или "отсылали" заболевания, то делали это именно на бузину. Также под нее выливали воду, в которой купали больного ребенка, чтобы нечистый дух, который живет в растении, забрал это заболевание.

Напомним, мы писали о том, почему калину не стоит высаживать рядом с домом.

Ранее мы рассказывали о том, какие кусты стоит посадить возле дома, чтобы привлечь счастье.

Также мы сообщали о том, какие растения можно сажать в саду и на огороде в тени.