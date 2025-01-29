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Які рослини люблять тінь — овочі, кущі, дерева і квіти

29 січня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Що можна посадити в тіні на городі та в саду — список овочів, дерев, кущів і квітів
Людина, яка садить рослини на городі. Фото: Agromania
Христина Кучугурна - Редактор

Всім рослинам для гарного врожаю потрібно сонячне світло, але є ті, які чудово себе почувають без нього. Досвідчені дачники розповіли, які овочі, фруктові дерева, ягідні чагарники і квіти можна посадити там, куди більшу частину доби не потрапляють сонячні промені.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Овочі

До списку популярних овочів, яким не потрібно сонячне світло для гарного росту, відносяться такі овочі, як:

  • Багаторічні цибулі, крім зелені
  • Буряк, який в тіні дає маленькі, але солодкі коренеплоди
  • Черемша, яку можна вирощувати в саду і на городі в тіні
  • Огіркова трава бораго 
  • Салатні культури — листові салати, рукола, шпинат, щавель, крес-салат і листова гірчиця
  • Часник
  • Зелень і пряні трави — кінза, кучерява петрушка, селера, материнка, м'ята, естрагон, меліса і любисток
  • Пастернак і коренева петрушка 
  • Хрін, який не вважається вимогливим до сонця і ґрунту

Плодові дерева

До переліку фруктових дерев, які люблять тінь, входять такі дерева, як:

  • Вишня, яка переносить не лише тінь, а й загущеність
  • Алича, яка чудово росте в тіні, не потребує особливого догляду і дає великий врожай
  • Слива, але лише сині сорти
  • Яблуня, яка приживається до будь-яких ділянок у саду, крім низин

Ягідні чагарники

У тіні можна сміливо садити такі ягідні кущі, як:

  • Чорна і червона бузина
  • Чорна та червона смородина
  • Малина
  • Барбарис
  • Аґрус
  • Калина
  • Чорноплідна горобина 

Квіти

З числа квітів не потребують сонячного світла такі звичайні та декоративні рослини, як:

  • Крокус
  • Пролісок
  • Конвалія
  • Фіалка
  • Тіарелла
  • Мускарі
  • Нарциси
  • Братки
  • Півонії
  • Іриси

Нагадаємо, ми писали про те, які овочі потрібно посадити на одній грядці на городі. 

Раніше ми розповідали про те, що категорично не можна садити біля кропу на городі.

Також ми повідомляли про те, які рослини варто посіяти на розсаду в лютому 2025 року. 

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