Що можна посадити в тіні на городі та в саду — список овочів, дерев, кущів і квітів

Людина, яка садить рослини на городі. Фото: Agromania

Всім рослинам для гарного врожаю потрібно сонячне світло, але є ті, які чудово себе почувають без нього. Досвідчені дачники розповіли, які овочі, фруктові дерева, ягідні чагарники і квіти можна посадити там, куди більшу частину доби не потрапляють сонячні промені.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Овочі

До списку популярних овочів, яким не потрібно сонячне світло для гарного росту, відносяться такі овочі, як:

Багаторічні цибулі, крім зелені

Буряк, який в тіні дає маленькі, але солодкі коренеплоди

Черемша, яку можна вирощувати в саду і на городі в тіні

Огіркова трава бораго

Салатні культури — листові салати, рукола, шпинат, щавель, крес-салат і листова гірчиця

Часник

Зелень і пряні трави — кінза, кучерява петрушка, селера, материнка, м'ята, естрагон, меліса і любисток

Пастернак і коренева петрушка

Хрін, який не вважається вимогливим до сонця і ґрунту

Плодові дерева

До переліку фруктових дерев, які люблять тінь, входять такі дерева, як:

Вишня, яка переносить не лише тінь, а й загущеність

Алича, яка чудово росте в тіні, не потребує особливого догляду і дає великий врожай

Слива, але лише сині сорти

Яблуня, яка приживається до будь-яких ділянок у саду, крім низин

Ягідні чагарники

У тіні можна сміливо садити такі ягідні кущі, як:

Чорна і червона бузина

Чорна та червона смородина

Малина

Барбарис

Аґрус

Калина

Чорноплідна горобина

Квіти

З числа квітів не потребують сонячного світла такі звичайні та декоративні рослини, як:

Крокус

Пролісок

Конвалія

Фіалка

Тіарелла

Мускарі

Нарциси

Братки

Півонії

Іриси

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