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Какие растения любят тень — овощи, кусты, деревья и цветы

29 января 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Что можно посадить в тени на огороде и в саду — список овощей, деревьев, кустов и цветов
Человек, который сажает растения на огороде. Фото: Agromania
Кристина Кучугурная - Редактор

Всем растениям для хорошего урожая необходим солнечный свет, но есть те, которые прекрасно себя чувствуют без него. Опытные дачники рассказали, какие овощи, фруктовые деревья, ягодные кустарники и цветы можно посадить там, куда большую часть суток не попадают солнечные лучи.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Овощи

К списку популярных овощей, которым не требуется солнечный свет для хорошего роста, относятся такие овощи, как:

  • Многолетние луки, кроме зелени
  • Буряк, который в тени дает маленькие, но сладкие корнеплоды
  • Черемша, которую можно выращивать в саду и на огороде в тени
  • Огуречная трава бораго
  • Салатные культуры — листовые салаты, руккола, шпинат, щавель, кресс-салат и листовая горчица
  • Часник
  • Зелень и пряные травы — кинза, кудрявая петрушка, сельдерей, душица, мята, эстрагон, мелисса и любисток
  • Пастернак и корневая петрушка
  • Хрен, который не считается требовательным к солнцу и почве

Плодовые деревья

В перечень фруктовых деревьев, которые любят тень, входят такие деревья, как:

  • Вишня, которая переносит не только тень, но и загущенность
  • Алыча, которая прекрасно растет в тени, не требует особого ухода и дает большой урожай
  • Слива, но только синие сорта
  • Яблоня, которая приживается к любым участкам в саду, кроме низин

Ягодные кустарники

В тени можно смело сажать такие ягодные кустарники, как:

  • Черная и красная бузина
  • Черная и красная смородина
  • Малина
  • Барбарис
  • Крыжовник
  • Калина
  • Черноплодная рябина

Цветы

Из числа цветов не нуждаются в солнечном свете такие обычные и декоративные растения, как:

  • Крокус
  • Подснежник
  • Конвалия
  • Фиалка
  • Тиарелла
  • Мускари
  • Нарциссы
  • Анютины глазки
  • Пионы
  • Ирисы

Напомним, мы писали о том, какие овощи нужно посадить на одной грядке на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, что категорически нельзя сажать возле укропа на огороде.

Также мы сообщали о том, какие растения стоит посеять на рассаду в феврале 2025 года.

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