Что можно посадить в тени на огороде и в саду — список овощей, деревьев, кустов и цветов

Человек, который сажает растения на огороде. Фото: Agromania

Всем растениям для хорошего урожая необходим солнечный свет, но есть те, которые прекрасно себя чувствуют без него. Опытные дачники рассказали, какие овощи, фруктовые деревья, ягодные кустарники и цветы можно посадить там, куда большую часть суток не попадают солнечные лучи.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Овощи

К списку популярных овощей, которым не требуется солнечный свет для хорошего роста, относятся такие овощи, как:

Многолетние луки, кроме зелени

Буряк, который в тени дает маленькие, но сладкие корнеплоды

Черемша, которую можно выращивать в саду и на огороде в тени

Огуречная трава бораго

Салатные культуры — листовые салаты, руккола, шпинат, щавель, кресс-салат и листовая горчица

Часник

Зелень и пряные травы — кинза, кудрявая петрушка, сельдерей, душица, мята, эстрагон, мелисса и любисток

Пастернак и корневая петрушка

Хрен, который не считается требовательным к солнцу и почве

Плодовые деревья

В перечень фруктовых деревьев, которые любят тень, входят такие деревья, как:

Вишня, которая переносит не только тень, но и загущенность

Алыча, которая прекрасно растет в тени, не требует особого ухода и дает большой урожай

Слива, но только синие сорта

Яблоня, которая приживается к любым участкам в саду, кроме низин

Ягодные кустарники

В тени можно смело сажать такие ягодные кустарники, как:

Черная и красная бузина

Черная и красная смородина

Малина

Барбарис

Крыжовник

Калина

Черноплодная рябина

Цветы

Из числа цветов не нуждаются в солнечном свете такие обычные и декоративные растения, как:

Крокус

Подснежник

Конвалия

Фиалка

Тиарелла

Мускари

Нарциссы

Анютины глазки

Пионы

Ирисы

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