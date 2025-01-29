Что можно посадить в тени на огороде и в саду — список овощей, деревьев, кустов и цветов

Какие растения любят тень — овощи, кусты, деревья и цветы
Всем растениям для хорошего урожая необходим солнечный свет, но есть те, которые прекрасно себя чувствуют без него. Опытные дачники рассказали, какие овощи, фруктовые деревья, ягодные кустарники и цветы можно посадить там, куда большую часть суток не попадают солнечные лучи.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Какие растения прекрасно растут в тени
Овощи
К списку популярных овощей, которым не требуется солнечный свет для хорошего роста, относятся такие овощи, как:
- Многолетние луки, кроме зелени
- Буряк, который в тени дает маленькие, но сладкие корнеплоды
- Черемша, которую можно выращивать в саду и на огороде в тени
- Огуречная трава бораго
- Салатные культуры — листовые салаты, руккола, шпинат, щавель, кресс-салат и листовая горчица
- Часник
- Зелень и пряные травы — кинза, кудрявая петрушка, сельдерей, душица, мята, эстрагон, мелисса и любисток
- Пастернак и корневая петрушка
- Хрен, который не считается требовательным к солнцу и почве
Плодовые деревья
В перечень фруктовых деревьев, которые любят тень, входят такие деревья, как:
- Вишня, которая переносит не только тень, но и загущенность
- Алыча, которая прекрасно растет в тени, не требует особого ухода и дает большой урожай
- Слива, но только синие сорта
- Яблоня, которая приживается к любым участкам в саду, кроме низин
Ягодные кустарники
В тени можно смело сажать такие ягодные кустарники, как:
- Черная и красная бузина
- Черная и красная смородина
- Малина
- Барбарис
- Крыжовник
- Калина
- Черноплодная рябина
Цветы
Из числа цветов не нуждаются в солнечном свете такие обычные и декоративные растения, как:
- Крокус
- Подснежник
- Конвалия
- Фиалка
- Тиарелла
- Мускари
- Нарциссы
- Анютины глазки
- Пионы
- Ирисы
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