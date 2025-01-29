Які багаторічні квіти посіяти, щоб вони розцвіли в перший рік — корисні поради садівникам

Квітнуть у перший рік — які багаторічні рослини варто посіяти
На вирощування багаторічних рослин з насіння витрачається багато часу і енергії, але можна з легкістю пришвидшити цей процес. Досвідчені садівники розповіли про багаторічники, які не потребують багато часу, адже починають квітнути вже в перший рік після посіву.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Багаторічники, які квітнуть в перший рік після посіву
Котовник жилкуватий
Ця багаторічна рослина з маленькими ароматними квітками не потребує особливого догляду і вважається стійкою до різних зовнішніх чинників. Ця квітка доволі швидко росте і підійде для посіву на бордюрах.
Рудбекія
Посійте на клумбі цю рослину і вона прикрасить ваш сад своїм неймовірним цвітінням. Якщо ви зробите це на початку весни, то отримаєте гарні квіти вже влітку.
Геліопсис
Досвідчені садівники вважають цю рослину ідеальним варіантом для прикрашання саду. Ця квітка зовні схожа на маленькі соняшники, тому додасть вам літнього настрою своїм цвітінням.
Шавлія діброва
Ця багаторічна рослина вважається однією з найпопулярніших квіток, які мають декоративне суцвіття. Шавлія діброва ідеально підходить як для клумб, так і для міксбордерів.
Вероніка колоскова
Ці витончені та ніжні колоски ідеально підійдуть для об’ємних композицій, швидко ростуть і мають неймовірний зовнішній вигляд.
Ліхніс корончатий
Ця яскрава багаторічна рослина має красивий вигляд і не потребує особливого догляду. А ще ця квітка чудово росте там, куди потрапляють сонячні промені.
Гвоздика трав'янка
Ця маленька квітка має неймовірно ніжні квітки, а ще вона вміє швидко рости. Гвоздика трав’янка ідеально підходить як для альпійських гірок, так і для маленьких клумб.
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