Які багаторічні квіти посіяти, щоб вони розцвіли в перший рік — корисні поради садівникам

Людина, яка садить квіти на клумбі. Фото: Freepik

На вирощування багаторічних рослин з насіння витрачається багато часу і енергії, але можна з легкістю пришвидшити цей процес. Досвідчені садівники розповіли про багаторічники, які не потребують багато часу, адже починають квітнути вже в перший рік після посіву.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Багаторічники, які квітнуть в перший рік після посіву

Котовник жилкуватий

Ця багаторічна рослина з маленькими ароматними квітками не потребує особливого догляду і вважається стійкою до різних зовнішніх чинників. Ця квітка доволі швидко росте і підійде для посіву на бордюрах.

Котовник жилкуватий у саду. Фото: Pinterest

Рудбекія

Посійте на клумбі цю рослину і вона прикрасить ваш сад своїм неймовірним цвітінням. Якщо ви зробите це на початку весни, то отримаєте гарні квіти вже влітку.

Рослина рудбекії у саду. Фото: Decorexpro

Геліопсис

Досвідчені садівники вважають цю рослину ідеальним варіантом для прикрашання саду. Ця квітка зовні схожа на маленькі соняшники, тому додасть вам літнього настрою своїм цвітінням.

Кущ геліопсису на клумбі. Фото: Smagy

Шавлія діброва

Ця багаторічна рослина вважається однією з найпопулярніших квіток, які мають декоративне суцвіття. Шавлія діброва ідеально підходить як для клумб, так і для міксбордерів.

Квіти шавлії дібрової в лісі. Фото: Pinterest

Вероніка колоскова

Ці витончені та ніжні колоски ідеально підійдуть для об’ємних композицій, швидко ростуть і мають неймовірний зовнішній вигляд.

Рослина вероніки колоскової на клумбі. Фото: Stanze

Ліхніс корончатий

Ця яскрава багаторічна рослина має красивий вигляд і не потребує особливого догляду. А ще ця квітка чудово росте там, куди потрапляють сонячні промені.

Кущ корончатого ліхніса в саду. Фото: Pinterest

Гвоздика трав'янка

Ця маленька квітка має неймовірно ніжні квітки, а ще вона вміє швидко рости. Гвоздика трав’янка ідеально підходить як для альпійських гірок, так і для маленьких клумб.

Рослини гвоздики трав'янки на полі. Фото: Pinterest

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