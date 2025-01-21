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Які квіти не можна садити на грядці, щоб не втратити врожай

21 січня 2025 21:48
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Квіти, які категорично не можна садити поруч із овочами — поради дачникам
Квіти на городі. Фото: Pinterest
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Всі ваші зусилля з вирощування врожаю можуть виявитися марними, якщо не дотримуватися певних правил "сусідства" рослин. Існує кілька видів квітів, які не слід садити поруч з іншими культурами.

Новини.LIVE розкаже, які квіти не можна висаджувати поруч з овочами.

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Соняшник

Соняшник покращуватиме ріст бобових і виноградних культур, адже приваблює запилювачів, проте для низькорослих овочів він навпаки нестиме шкоду. Він затуляє світло культурам та пригнічує ріст коренеплодів.

Тюльпани та нарциси

Їх квіткові цибулини містять шкідливі алкалоїди, які можуть викликати в людини сильні судоми, запаморочення і розлад шлунка. Якщо ви посадите ці квіти поруч із цибулею і випадково переплутаєте, то ви ризикуєте сильно отруїтися. Щоб уникнути небезпеки, садіть цибулю і тюльпани в різних частинах городу.

Які квіти не можна садити на грядці, щоб не втратити врожай - фото 1
Тюльпани на городі. Фото: Pinterest

Гладіолус

Ці квіти варто вирощувати подалі від бобових культур, таких як горох і квасоля. Гладіолуси пригнічують ріст та розвиток цих рослин.

Досвідчені городники радять садити біля овочів однорічні квіти — чорнобривці, петунії і настурції.

Нагадаємо, ми писали про те, як врятувати троянду, яка перетворюється на шипшину. Також ми розповідали, як виростити фіалку з листочка.

квіти поради город соняшник тюльпани

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