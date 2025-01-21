Цветы, которые категорически нельзя сажать рядом с овощами - советы дачникам

Какие цветы нельзя сажать на грядке, чтобы не потерять урожай
Все ваши усилия по выращиванию урожая могут оказаться напрасными, если не придерживаться определенных правил "соседства" растений. Существует несколько видов цветов, которые не следует сажать рядом с другими культурами.
Новини.LIVE расскажет, какие цветы нельзя высаживать рядом с овощами.
Подсолнух
Подсолнечник будет улучшать рост бобовых и виноградных культур, ведь привлекает опылителей, однако для низкорослых овощей он наоборот будет нести вред. Он заслоняет свет культурам и подавляет рост корнеплодов.
Тюльпаны и нарциссы
Его цветочные луковицы содержат вредные алкалоиды, которые могут вызвать у человека сильные судороги, головокружение и расстройство желудка. Если вы посадите эти цветы рядом с луком и случайно перепутаете, то вы рискуете сильно отравиться. Чтобы избежать опасности, сажайте лук и тюльпаны в разных частях огорода.
Гладиолус
Эти цветы стоит выращивать подальше от бобовых культур, таких как горох и фасоль. Гладиолусы подавляют рост и развитие этих растений.
Опытные огородники советуют сажать возле овощей однолетние цветы — бархатцы, петунии и настурции.
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