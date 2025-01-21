Цветы, которые категорически нельзя сажать рядом с овощами - советы дачникам

Цветы на огороде. Фото: Pinterest

Все ваши усилия по выращиванию урожая могут оказаться напрасными, если не придерживаться определенных правил "соседства" растений. Существует несколько видов цветов, которые не следует сажать рядом с другими культурами.

Новини.LIVE расскажет, какие цветы нельзя высаживать рядом с овощами.

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Подсолнух

Подсолнечник будет улучшать рост бобовых и виноградных культур, ведь привлекает опылителей, однако для низкорослых овощей он наоборот будет нести вред. Он заслоняет свет культурам и подавляет рост корнеплодов.

Тюльпаны и нарциссы

Его цветочные луковицы содержат вредные алкалоиды, которые могут вызвать у человека сильные судороги, головокружение и расстройство желудка. Если вы посадите эти цветы рядом с луком и случайно перепутаете, то вы рискуете сильно отравиться. Чтобы избежать опасности, сажайте лук и тюльпаны в разных частях огорода.

Тюльпаны на огороде. Фото: Pinterest

Гладиолус

Эти цветы стоит выращивать подальше от бобовых культур, таких как горох и фасоль. Гладиолусы подавляют рост и развитие этих растений.

Опытные огородники советуют сажать возле овощей однолетние цветы — бархатцы, петунии и настурции.

Напомним, мы писали о том, как спасти розу, которая превращается в шиповник. Также мы рассказывали, как вырастить фиалку из листочка.