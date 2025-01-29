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Цветут в первый год — какие многолетние растения стоит посеять

29 января 2025 05:03
Кристина Кучугурная - Редактор
Какие многолетние цветы посеять, чтобы они расцвели в первый год — полезные советы садоводам
Человек, который сажает цветы на клумбе. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

На выращивание многолетних растений из семян тратится много времени и энергии, но можно с легкостью ускорить этот процесс. Опытные садоводы рассказали о многолетниках, которые не требуют много времени, ведь начинают цвести уже в первый год после посева.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Многолетники, которые цветут в первый год после посева

Котовник жилковатый

Это многолетнее растение с маленькими ароматными цветками не требует особого ухода и считается устойчивым к различным внешним факторам. Этот цветок довольно быстро растет и подойдет для посева на бордюрах.

Котовник жильчатый
Котовник жилковатый в саду. Фото: Pinterest

Рудбекия

Посейте на клумбе это растение и оно украсит ваш сад своим невероятным цветением. Если вы сделаете это в начале весны, то получите красивые цветы уже летом.

Рудбекия
Растение рудбекии в саду. Фото: Decorexpro

Гелиопсис

Опытные садоводы считают это растение идеальным вариантом для украшения сада. Этот цветок внешне похож на маленькие подсолнухи, поэтому добавит вам летнего настроения своим цветением.

Гелиопсис
Куст гелиопсиса на клумбе. Фото: Smagy

Шалфей дубравный

Это многолетнее растение считается одним из самых популярных цветков, которые имеют декоративное соцветие. Шалфей дубравный идеально подходит как для клумб, так и для миксбордеров.

Шалфей дубравный
Цветы шалфея дубравного в лесу. Фото: Pinterest

Вероника колосковая

Эти изящные и нежные колоски идеально подойдут для объемных композиций, быстро растут и имеют невероятный внешний вид.

Вероника колосковая
Растение вероники колосковой на клумбе. Фото: Stanze

Лихнис корончатый

Это яркое многолетнее растение красиво выглядит и не требует особого ухода. А еще этот цветок прекрасно растет там, куда попадают солнечные лучи.

Лихнис корончатый
Куст корончатого лихниса в саду. Фото: Pinterest

Гвоздика травянка

Этот маленький цветок имеет невероятно нежные цветки, а еще он умеет быстро расти. Гвоздика травянка идеально подходит как для альпийских горок, так и для маленьких клумб.

Гвоздика травянка
Растения гвоздики травянки на поле. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие цветы нельзя сажать возле овощей на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, какие цветы категорически не стоит обрезать зимой.

Также мы сообщали о том, как правильно надо пересаживать многолетние растения.

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04:30 В "Резерв+" появятся электронные направления на ВВК — когда

04:14 Где дешевле продукты — в Украине или Швейцарии

03:26 В "Азове" нужны люди, которые разбираются в сварке — вакансия

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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