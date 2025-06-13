Куст смерти, который нельзя сажать возле дома — это растение несет страшные несчастья

Черные ягоды бузины. Фото: www.wildwalks-southwest.co.uk

Большинство из нас обожает высаживать кусты возле дома — они украшают двор, создают тень, привлекают птиц и насекомых. Но задумывались ли вы, что не все растения одинаково безопасны с точки зрения энергетики и народных примет? Некоторые могут не только испортить атмосферу в доме, но и стать настоящим источником несчастий. Существует один куст, который с давних времен считали "нечистым" и "проклятым". Его боялись сажать возле дома, не приносили в дом и обходили стороной даже в лесу.

Что это за растение, которое в народе окрестили "деревом смерти" — Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на "Радіо Трек".

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"Куст, который создал нечистый", "дерево смерти", "чертова ягода" — все это в древности говорили о бузине. Считалось, что этот куст связан с нечистыми силами. По поверьям, сам дьявол вырастил бузину, чтобы поселиться в ней и иметь доступ к человеческим домам и душам.

Поэтому предки никогда не приносили бузину в дом, считалось, что ее присутствие в комнате может привести к смерти, ссорам или тяжелой болезни.

Сажать бузину возле окон или во дворе — также плохая примета, ведь растение притягивает негативную энергию, неудачи и "вытягивает жизнь" из жителей дома.

Женщина собирает цвет бузины. Фото: istockphoto.com

В украинском фольклоре бузину связывали с блудом — состоянием, когда человек теряет способность мыслить ясно. Рассказывали, что человек, на которого "упал блуд", мог днями ходить вокруг куста бузины, так и не найдя дороги домой. Люди говорили: бузина "туманит ум" и "тянет к себе".

В то же время народные целители использовали бузину в ритуалах, чтобы вылечить человека. Воду, в которой купали больного ребенка, выливали под бузиновый куст, чтобы болезнь забрал нечистый. Но это же и подтверждало ее негативную природу — все "нечистое" следует отсылать к бузине.

Черные ягоды бузины. Фото: shutterstock.com

Ранее мы рассказывали, что будет, если посадить барвинок возле дома.

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