Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowТехнологииВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом Проклятый куст смерти — какое растение нельзя сажать возле дома

Проклятый куст смерти — какое растение нельзя сажать возле дома

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 12:22
Куст смерти, который нельзя сажать возле дома — это растение несет страшные несчастья
Черные ягоды бузины. Фото: www.wildwalks-southwest.co.uk

Большинство из нас обожает высаживать кусты возле дома — они украшают двор, создают тень, привлекают птиц и насекомых. Но задумывались ли вы, что не все растения одинаково безопасны с точки зрения энергетики и народных примет? Некоторые могут не только испортить атмосферу в доме, но и стать настоящим источником несчастий. Существует один куст, который с давних времен считали "нечистым" и "проклятым". Его боялись сажать возле дома, не приносили в дом и обходили стороной даже в лесу.

Что это за растение, которое в народе окрестили "деревом смерти" — Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на "Радіо Трек".

Реклама
Читайте также:

Какой куст считается проклятым — почему это растение нельзя сажать возле дома

"Куст, который создал нечистый", "дерево смерти", "чертова ягода" — все это в древности говорили о бузине. Считалось, что этот куст связан с нечистыми силами. По поверьям, сам дьявол вырастил бузину, чтобы поселиться в ней и иметь доступ к человеческим домам и душам.

Поэтому предки никогда не приносили бузину в дом, считалось, что ее присутствие в комнате может привести к смерти, ссорам или тяжелой болезни.

Сажать бузину возле окон или во дворе — также плохая примета, ведь растение притягивает негативную энергию, неудачи и "вытягивает жизнь" из жителей дома.

 

Какой куст считается проклятым — почему это растение нельзя сажать возле дома
Женщина собирает цвет бузины. Фото: istockphoto.com

В украинском фольклоре бузину связывали с блудом — состоянием, когда человек теряет способность мыслить ясно. Рассказывали, что человек, на которого "упал блуд", мог днями ходить вокруг куста бузины, так и не найдя дороги домой. Люди говорили: бузина "туманит ум" и "тянет к себе".

В то же время народные целители использовали бузину в ритуалах, чтобы вылечить человека. Воду, в которой купали больного ребенка, выливали под бузиновый куст, чтобы болезнь забрал нечистый. Но это же и подтверждало ее негативную природу — все "нечистое" следует отсылать к бузине.

 

Почему бузину называют проклятым растением смерти и несчастий
Черные ягоды бузины. Фото: shutterstock.com

Ранее мы рассказывали, что будет, если посадить барвинок возле дома.

Напомним, мы писали, можно ли рубить бузину во дворе.

растения суеверия народные приметы кусты бузина
Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации