Головна Дім та город Ні в якому разі не садіть вербу на подвір'ї — чим це небезпечно

Ні в якому разі не садіть вербу на подвір'ї — чим це небезпечно

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 02:45
Чому не можна садити вербу на подвір'ї — народні прикмети, поради дачникам
Велика верба у полі та посадка дерева в саду. Фото: колаж Новини.LIVE

На жаль, далеко не всі дерева можна садити на своєму подвір’ї, і верба входить до цього списку. Дізнайтеся, з яких причин категорично не рекомендується висаджувати цю граційну рослину біля свого будинку згідно з народними прикметами і з практичної точки зору.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:

Чому краще не садити вербу біля будинку

Народні прикмети

Предки у давні часи вважали, що людина, яка посадить вербу на своєму подвір’ї, того ж року піде з життя. Справа в тому, що гілки цього дерева використовували під час ритуалів на Провідну неділю. У давнину вірили, що верба призводить до втоми, конфліктів і навіть депресії. А ще її не можна садити на честь дня народження дитини.

Небезпека для будинку

Усі різновиди цього дерева мають потужне коріння, яке може нашкодити будинку. Справа в тому, що коріння може проникати в каналізаційні труби, водопроводи і навіть фундамент будинку, а ще воно може призводити до тріщин у бетоні, псування труб і руйнування доріжок на подвір’ї.

Ива
Пишна верба біля будинку. Фото: Decorexpro

Активне осипання листя і гілок

З верби інтенсивно опадають гілки, листя і сережки, особливо восени, тому вам доведеться ледь не щодня прибирати це все. До того ж, гілки крихкі та легко ламаються від сильного вітру, а це може призвести до пошкодження майна і навіть травмування людей.

Шкода для інших рослин навколо

Верба любить вологі умови, тому вона гарно себе почуває біля річок, ставку або боліт. Але на подвір’ї коріння цього дерева висушує землю, яка стає непридатною для інших рослин навколо. Верба буквально відбирає всі сили у культур навколо.

Нагадаємо, ми писали про те, які дерева категорично не можна рубати біля будинку. 

Раніше ми розповідали про те, які дерева не можна садити біля будинку, адже вони притягують блискавку. 

Також ми повідомляли про те, яке дерево на подвір'ї може принести справжнє нещастя.

Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
