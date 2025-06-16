Які дерева не можна рубати біля будинку — народні прикмети, поради дачникам

Чоловік, який рубає дерево на ділянці. Фото: Deccoria.pl

Мало хто знає, але кожна рослина, яку ви садите біля будинку, має певний енергетичний вплив на господарів. Щоб не нашкодити ані собі, ані своїм рідним, дізнайтеся, які дерева ні в якому разі не можна рубати біля оселі згідно з народними прикметами.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Калина

Наші предки в давні часи вважали, що на подвір'ї категорично не можна рубати калину, адже так можна притягнути до себе біди і нещастя. До того ж, категорично не рекомендується розпалювати багаття з гілок цього дерева, оскільки так можна нібито спалити свою удачу і щастя.

За народними прикметами, можна лише викорчовувати цілий кущ калини, а не її гілки.

Дерево калини в саду. Фото: Pinterest

Горіх

Прикмети не радять ламати гілки і цього дерева, адже в давнину вважали, що горіх любить "мститися", тому людина, яка це робить, може залишитися без майна чи навіть здоров’я. Існує навіть повір’я, що в горісі можуть жити духи, які можуть нашкодити людині у випадку вирубування.

Наші предки вважали, що вирубування цього дерева нібито могло спровокувати виникнення пожежі чи змусити людину, яка це зробила, хворіти.

Волоські горіхи на дереві. Фото: Freepik

Яблуня

Предки в давні часи вважали, що ні в якому разі не можна рубати яблуні, де живуть дівчата, оскільки це може притягнути до них нещастя. Люди раніше вірили, що яблуневе дерево притягує удачу, тому в людини, яка його вирубує, може бути біда.

За народними прикметами, рубати фруктові дерева забороняється молодим людям, адже від цього вони можуть навіть померти. До того ж, вирубувати яблуню не можна в період з першого березня до жовтня, адже дерево дає сік, який, як для людини кров.

Врожай яблук на плодовому дереві. Фото: Freepik

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