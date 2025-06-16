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Головна Дім Ні в якому разі не рубайте ці три дерева біля хати — чому так

Ні в якому разі не рубайте ці три дерева біля хати — чому так

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Дата публікації: 16 червня 2025 16:54
Які дерева не можна рубати біля будинку — народні прикмети, поради дачникам
Чоловік, який рубає дерево на ділянці. Фото: Deccoria.pl
Ключові моменти Які дерева не варто обрізати біля хати

Мало хто знає, але кожна рослина, яку ви садите біля будинку, має певний енергетичний вплив на господарів. Щоб не нашкодити ані собі, ані своїм рідним, дізнайтеся, які дерева ні в якому разі не можна рубати біля оселі згідно з народними прикметами.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Які дерева не варто обрізати біля хати

Калина

Наші предки в давні часи вважали, що на подвір'ї категорично не можна рубати калину, адже так можна притягнути до себе біди і нещастя. До того ж, категорично не рекомендується розпалювати багаття з гілок цього дерева, оскільки так можна нібито спалити свою удачу і щастя.

За народними прикметами, можна лише викорчовувати цілий кущ калини, а не її гілки. 

Калина
Дерево калини в саду. Фото: Pinterest

Горіх

Прикмети не радять ламати гілки і цього дерева, адже в давнину вважали, що горіх любить "мститися", тому людина, яка це робить, може залишитися без майна чи навіть здоров’я. Існує навіть повір’я, що в горісі можуть жити духи, які можуть нашкодити людині у випадку вирубування.

Наші предки вважали, що вирубування цього дерева нібито могло спровокувати виникнення пожежі чи змусити людину, яка це зробила, хворіти.

Орех
Волоські горіхи на дереві. Фото: Freepik

Яблуня

Предки в давні часи вважали, що ні в якому разі не можна рубати яблуні, де живуть дівчата, оскільки це може притягнути до них нещастя. Люди раніше вірили, що яблуневе дерево притягує удачу, тому в людини, яка його вирубує, може бути біда.

За народними прикметами, рубати фруктові дерева забороняється молодим людям, адже від цього вони можуть навіть померти. До того ж, вирубувати яблуню не можна в період з першого березня до жовтня, адже дерево дає сік, який, як для людини кров.

Яблоня
Врожай яблук на плодовому дереві. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, як можна захистити яблуню від шкідників у червні 2025 року.

Раніше ми розповідали про те, чому вишня сохне після цвітіння і як врятувати дерево. 

Також ми повідомляли про те, як можна захистити плодові дерева в саду від спеки.

дерева рослини поради сад народні прикмети заборони
Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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