Какие деревья нельзя рубить возле дома — народные приметы, советы дачникам

Мужчина, который рубит дерево на участке. Фото: Deccoria.pl

Мало кто знает, но каждое растение, которое вы сажаете возле дома, имеет определенное энергетическое влияние на хозяев. Чтобы не навредить ни себе, ни своим родным, узнайте, какие деревья ни в коем случае нельзя рубить возле дома согласно народным приметам.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Калина

Наши предки в давние времена считали, что во дворе категорически нельзя рубить калину, ведь так можно привлечь к себе беды и несчастья. К тому же, категорически не рекомендуется разжигать костер из веток этого дерева, поскольку так можно якобы сжечь свою удачу и счастье.

По народным приметам, можно лишь выкорчевывать целый куст калины, а не ее ветки.

Дерево калины в саду. Фото: Pinterest

Орех

Приметы не советуют ломать ветви и этого дерева, ведь в древности считали, что орех любит "мстить", поэтому человек, который это делает, может остаться без имущества или даже здоровья. Существует даже поверье, что в орехе могут жить духи, которые могут навредить человеку в случае вырубки.

Наши предки считали, что вырубка этого дерева якобы могла спровоцировать возникновение пожара или заставить человека, который это сделал, болеть.

Грецкие орехи на дереве. Фото: Freepik

Яблоня

Предки в давние времена считали, что ни в коем случае нельзя рубить яблони, где живут девушки, поскольку это может привлечь к ним несчастье. Люди раньше верили, что яблочное дерево притягивает удачу, поэтому у человека, который его вырубает, может быть беда.

По народным приметам, рубить фруктовые деревья запрещается молодым людям, ведь от этого они могут даже умереть. К тому же, вырубать яблоню нельзя в период с первого марта до октября, ведь дерево дает сок, который, как для человека кровь.

Урожай яблок на плодовом дереве. Фото: Freepik

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