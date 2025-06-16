Какие деревья нельзя рубить возле дома — народные приметы, советы дачникам

Ни в коем случае не рубите эти три дерева возле дома — почему так
Мало кто знает, но каждое растение, которое вы сажаете возле дома, имеет определенное энергетическое влияние на хозяев. Чтобы не навредить ни себе, ни своим родным, узнайте, какие деревья ни в коем случае нельзя рубить возле дома согласно народным приметам.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Какие деревья не стоит обрезать возле дома
Калина
Наши предки в давние времена считали, что во дворе категорически нельзя рубить калину, ведь так можно привлечь к себе беды и несчастья. К тому же, категорически не рекомендуется разжигать костер из веток этого дерева, поскольку так можно якобы сжечь свою удачу и счастье.
По народным приметам, можно лишь выкорчевывать целый куст калины, а не ее ветки.
Орех
Приметы не советуют ломать ветви и этого дерева, ведь в древности считали, что орех любит "мстить", поэтому человек, который это делает, может остаться без имущества или даже здоровья. Существует даже поверье, что в орехе могут жить духи, которые могут навредить человеку в случае вырубки.
Наши предки считали, что вырубка этого дерева якобы могла спровоцировать возникновение пожара или заставить человека, который это сделал, болеть.
Яблоня
Предки в давние времена считали, что ни в коем случае нельзя рубить яблони, где живут девушки, поскольку это может привлечь к ним несчастье. Люди раньше верили, что яблочное дерево притягивает удачу, поэтому у человека, который его вырубает, может быть беда.
По народным приметам, рубить фруктовые деревья запрещается молодым людям, ведь от этого они могут даже умереть. К тому же, вырубать яблоню нельзя в период с первого марта до октября, ведь дерево дает сок, который, как для человека кровь.
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