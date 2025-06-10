Що робити, якщо вишня сохне після цвітіння — як врятувати врожай, поради садівникам

Збір врожаю вишні та засохле дерево. Фото: колаж Новини.LIVE

На жаль, не у кожного дачника вдається виростити велику і смачну вишню у своєму саду, адже після періоду цвітіння вона інколи починає раптово сохнути. Ми розповідаємо, з яких причин це відбувається і як можна врятувати врожай цього плодового дерева.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама

Читайте також:

Чому вишня стає сухою після періоду цвітіння

Вишневе дерево може дуже часто страждати від грибкового захворювання під назвою моніліоз. А ще його може вражати клястероспоріоз, ознаками якого є бурі плями на листях з подальшим збільшенням у розмірі. Грибкова хвороба розвивається саме тоді, коли вишня цвіте.

Врожай вишні на плодовому дереві. Фото: Pinterest

Грибок потрапляє в пагони через суцвіття і миттєво поширюється по всьому дереву, в результаті чого воно починає засихати.

Сухе листя вишневого дерева. Фото: Pinterest

Як можна врятувати вишню від висихання

Моніліоз

Якщо ви помітили, що ваша вишня постраждала від моніліозу, обріжте всі уражені гілки на ній. Причому, чим більше гілок ви видалите на плодовому дереві, тим буде більше шансів того, що грибкова хвороба далі не почине розповсюджуватися. Залишок рослинності спаліть, щоб дерево знову не заразилося цим грибком.

Клястероспоріоз

Якщо ви побачили ознаки наявності клястероспоріозу на вишні, терміново обробіть її. Однак, народні методи тут краще не використовувати, адже вони не будуть такими ефективними, як хімічні. Досвідчені дачники рекомендують скористатися такими фунгіцидами, як:

"Хорус"

"Скор"

"Топаз"

Щоб не припуститися помилки і правильно приготувати розчин для обробки вишні від грибкових хвороб, скористайтеся інструкціями до препаратів.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна зупинити розповзання паростків вишні по городу.

Раніше ми розповідали про те, як ефективно захистити вишню від різних шкідників.

Також ми повідомляли про те, які рослини не можна садити біля вишні в саду.