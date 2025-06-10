Що робити, якщо вишня сохне після цвітіння — як врятувати врожай, поради садівникам

Вишня сохне після цвітіння — чому і як врятувати дерево
На жаль, не у кожного дачника вдається виростити велику і смачну вишню у своєму саду, адже після періоду цвітіння вона інколи починає раптово сохнути. Ми розповідаємо, з яких причин це відбувається і як можна врятувати врожай цього плодового дерева.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Чому вишня стає сухою після періоду цвітіння
Вишневе дерево може дуже часто страждати від грибкового захворювання під назвою моніліоз. А ще його може вражати клястероспоріоз, ознаками якого є бурі плями на листях з подальшим збільшенням у розмірі. Грибкова хвороба розвивається саме тоді, коли вишня цвіте.
Грибок потрапляє в пагони через суцвіття і миттєво поширюється по всьому дереву, в результаті чого воно починає засихати.
Як можна врятувати вишню від висихання
Моніліоз
Якщо ви помітили, що ваша вишня постраждала від моніліозу, обріжте всі уражені гілки на ній. Причому, чим більше гілок ви видалите на плодовому дереві, тим буде більше шансів того, що грибкова хвороба далі не почине розповсюджуватися. Залишок рослинності спаліть, щоб дерево знову не заразилося цим грибком.
Клястероспоріоз
Якщо ви побачили ознаки наявності клястероспоріозу на вишні, терміново обробіть її. Однак, народні методи тут краще не використовувати, адже вони не будуть такими ефективними, як хімічні. Досвідчені дачники рекомендують скористатися такими фунгіцидами, як:
- "Хорус"
- "Скор"
- "Топаз"
Щоб не припуститися помилки і правильно приготувати розчин для обробки вишні від грибкових хвороб, скористайтеся інструкціями до препаратів.
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