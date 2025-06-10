Что делать, если вишня сохнет после цветения — как спасти урожай, советы садоводам

Сбор урожая вишни и засохшее дерево. Фото: коллаж Новини.LIVE

К сожалению, не у каждого дачника получается вырастить большую и вкусную вишню в своем саду, ведь после периода цветения она иногда начинает внезапно сохнуть. Мы рассказываем, по каким причинам это происходит и как можно спасти урожай этого плодового дерева.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Вишневое дерево может очень часто страдать от грибкового заболевания под названием монилиоз. А еще его может поражать клястероспориоз, признаками которого являются бурые пятна на листьях с последующим увеличением в размере. Грибковая болезнь развивается именно тогда, когда вишня цветет.

Урожай вишни на плодовом дереве. Фото: Pinterest

Грибок попадает в побеги через соцветия и мгновенно распространяется по всему дереву, в результате чего оно начинает засыхать.

Сухие листья вишневого дерева. Фото: Pinterest

Как можно спасти вишню от высыхания

Монилиоз

Если вы заметили, что ваша вишня пострадала от монилиоза, обрежьте все пораженные ветки на ней. Причем, чем больше веток вы удалите на плодовом дереве, тем будет больше шансов того, что грибковая болезнь дальше не начнет распространяться. Остаток растительности сожгите, чтобы дерево снова не заразилось этим грибком.

Клястероспориоз

Если вы увидели признаки наличия клястероспориоза на вишне, срочно обработайте ее. Однако, народные методы здесь лучше не использовать, ведь они не будут такими эффективными, как химические. Опытные дачники рекомендуют воспользоваться такими фунгицидами, как:

"Хорус"

"Скор"

"Топаз"

Чтобы не допустить ошибки и правильно приготовить раствор для обработки вишни от грибковых болезней, воспользуйтесь инструкциями к препаратам.

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