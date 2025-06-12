Чим треба обробити яблуню в червні 2025, щоб захистити її від шкідників — поради садівникам

Обприскування яблук на плодовому дереві в саду. Фото: Panorama Firm

Наявність шкідників на плодових деревах — це дуже серйозна проблема, яка призводить до псування врожаю, зокрема, на яблуні. Щоб її позбутися, необхідно знати, якими простими і, водночас, ефективними засобами потрібно обробити цю рослину в червні.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Інколи, зриваючи гарні на вигляд яблука з дерева, всередині них помічаєщ черв’яка. Погодьтеся, не сильно захочеться їсти цей фрукт після такої картини. Ба більше, одразу хочеться викинути геть такий плід, адже після цього він вже не годиться для вживання.

Черв'як, який вилазить з яблука. Фото: Pinterest

Проте, цю проблему можна з легкістю вирішити, якщо знати дієві методи боротьби. Досвідчені дачники розповіли, як можна врятувати яблуню від шкідників і чим її потрібно обробити на початку літа.

Чим варто обробити яблуню від шкідників у червні

Досвідчені дачники рекомендують обробити яблуню від плодожерки якимось з таких препаратів, як:

"Фуфанон"

"Каліпсо"

"Лепідоцид"

Розведіть ці препарати згідно з інструкцією і обробіть яблуню тоді, коли надворі сухо і немає вітру, і краще це робити зранку або ввечері. Причому, потрібно встигнути це зробити до 20-х чисел червня.

Полив плодового дерева в саду. Фото: Colourbox

Чим треба підживити яблуню в червні

Крім обробки, в червні також потрібно підживити яблуню, щоб фрукти виросли солодкими і соковитими. Для приготування ефективного добрива можна змішати між собою такі інгредієнти, як:

Добрива з калієм і фосфором

Сульфат калію — одна столова ложка

Суперфосфат — одна столова ложка

Вода — одне відро

Готовим розчином полийте пристовбурне коло яблуні, але на невеликій відстані від самого коріння. Повторіть цю процедуру за два тижні після і до того моменту, поки яблука не почнуть активно зріти.

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