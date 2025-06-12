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Главная Дом Обработка яблони в июне 2025 — как защитить дерево от вредителей

Обработка яблони в июне 2025 — как защитить дерево от вредителей

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Дата публикации 12 июня 2025 22:33
Чем надо обработать яблоню в июне 2025, чтобы защитить ее от вредителей — советы садоводам
Опрыскивание яблок на плодовом дереве в саду. Фото: Panorama Firm
Ключові моменти Чем стоит обработать яблоню от вредителей в июне Чем надо подкормить яблоню в июне

Наличие вредителей на плодовых деревьях — это очень серьезная проблема, которая приводит к порче урожая, в частности, на яблоне. Чтобы от нее избавиться, необходимо знать, какими простыми и, в то же время, эффективными средствами нужно обработать это растение в июне.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Иногда, срывая красивые на вид яблоки с дерева, внутри них замечаешь червяка. Согласитесь, не сильно захочется есть этот фрукт после такой картины. Более того, сразу хочется выбросить прочь такой плод, ведь после этого он уже не годится для употребления.

Червяк на яблоке
Червь, который вылезает из яблока. Фото: Pinterest

Однако, эту проблему можно с легкостью решить, если знать действенные методы борьбы. Опытные дачники рассказали, как можно спасти яблоню от вредителей и чем ее нужно обработать в начале лета.

Чем стоит обработать яблоню от вредителей в июне

Опытные дачники рекомендуют обработать яблоню от плодожорки каким-то из таких препаратов, как:

  • "Фуфанон"
  • "Калипсо"
  • "Лепидоцид"

Разведите эти препараты согласно инструкции и обработайте яблоню тогда, когда на улице сухо и нет ветра, и лучше это делать утром или вечером. Причем, нужно успеть это сделать до 20-х чисел июня.

Полив дерева
Полив плодового дерева в саду. Фото: Colourbox

Чем надо подкормить яблоню в июне

Кроме обработки, в июне также нужно подкормить яблоню, чтобы фрукты выросли сладкими и сочными. Для приготовления эффективного удобрения можно смешать между собой такие ингредиенты, как:

  • Удобрения с калием и фосфором
  • Сульфат калия — одна столовая ложка
  • Суперфосфат — одна столовая ложка
  • Вода — одно ведро

Готовым раствором полейте приствольный круг яблони, но на небольшом расстоянии от самих корней. Повторите эту процедуру через две недели после и до того момента, пока яблоки не начнут активно зреть.

Напомним, мы писали о том, какие деревья ни в коем случае нельзя сажать возле яблони в саду.

Ранее мы рассказывали о том, как можно защитить яблоню в саду от осыпания плодов.

Также мы сообщали о том, что нужно посадить возле яблони в саду для улучшения урожая.

деревья советы сад эффективные способы яблоня плодовые деревья
Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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