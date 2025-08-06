Чому дерева не ростуть після посадки — що з цим робити, поради садівникам

Чоловік, який садить плодове дерево в саду. Фото: Freepik

Інколи буває так, що посаджені в саду дерева відмовляються рости, і цьому є кілька логічних пояснень. Досвідчені дачники пояснили, чому так відбувається і що робити, щоб плодові рослини почали активно рости і плодоносити після посадки.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Неправильна посадка

Якщо ви посадили саджанці занадто глибоко, вони почнуть загнивати, а ви так і не побачите великих і пишних дерев у себе в саду. Коренева шийка має розташовуватися на рівні землі або вище. Також причиною відсутності росту дерев є неправильне місце для посадки. Наприклад, у вас може бути дуже важкий, кислий або піщаний ґрунт, який не дає корінню розвиватися.

Посадка молодого дерева в саду. Фото: Freepik

Дефіцит вологи і поживних елементів

Полив дерев після посадки — це критично важливий етап для ущільнення ґрунту і забезпечення вологи для кореневої системи. А ще, якщо в ґрунті немає достатньої кількості поживних елементів, дерева можуть рости повільно.

Несвоєчасна обрізка

Невчасна обрізка може нашкодити деревам, особливо якщо ви обрізаєте кінцівки гілок з найбільшими бруньками.

Наявність шкідників і хвороб

Молоді дерева страждають від шкідників і хвороб найбільше, тому треба регулярно обстежувати рослини, щоб вчасно врятувати їх від проблем.

Процес посадки дерева на ділянці. Фото: Pinterest

Що робити, щоб дерева росли після посадки

Після посадки обов’язково перевірте глибину і розташування кореневої шийки. У перші кілька тижнів з моменту посадки обов’язково регулярно поливайте рослини, а для утримання вологи і захисту коріння мульчуйте їх. Ще підживлюйте дерева добривами, але уникайте великої кількості азоту.

Щоб не було застою вологи, забезпечте гарний дренаж ґрунту, і не обрізайте дерева сильно в перший рік після посадки. При наявності шкідників чи хвороб обов’язково обробляйте рослини.

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