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Головна Дім Встигніть обрізати ці дерева влітку 2025 — чому це важливо

Встигніть обрізати ці дерева влітку 2025 — чому це важливо

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 02:45
Які дерева в саду треба обрізати влітку 2025 — чим це корисно, поради дачникам
Людина, яка обрізає яблуню в саду. Фото: Pinterest

Одним з етапів вирощування плодових дерев на садовій ділянці є їхня обрізка, яку обов’язково потрібно проводити влітку. Досвідчені садівники розповіли, чому це так важливо і які саме дерева в саду необхідно обрізати цього літа. 

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Чому потрібно обрізати дерева влітку

Фруктові дерева влітку необхідно обрізати для того, щоб прибрати пагони, які є зайвими, пошкодилися або захворіли. Це важливо для того, щоб рослини віддавали всі свої сили на формування здорових гілок і розвиток смачних плодів. 

До того ж, літня обрізка дозволяє сонячним променям краще проникати всередину крони плодових дерев і покращує вентиляцію в рослинах, тим самим, знижуючи ризик розвитку грибкових хвороб. А ще влітку швидше загоюються місця зрізів, адже саме в цей період у деревах активно циркулює сік, який допомагає рослинам краще витримувати обрізку.

Обрезка дерева
Процедура обрізки гілок плодового дерева в саду. Фото: Pinterest

Які дерева важливо обрізати в літню пору року

Серед великого різноманіття плодових дерев є ті, які вже не перебувають на етапі активного росту. Саме ці рослини і підлягають літній обрізці. Досвідчені садівники рекомендують обрізати до осені такі фруктові дерева, як:

  • Яблуня — обрізайте вертикальні "пагони" і гілки, які стали слабкими
  • Груша — обрізайте гілки, які ростуть всередину крони
  • Слива — прорідіть загущені місця, щоб зробити крону трохи прозорішою
  • Алича — обрізка дозволяє новим плодовим пагонам рости
  • Персик — обрізайте довгі пагони, на які дерево витрачає поживні елементи
  • Вишня і черешня — обрізайте не сильно

Нагадаємо, ми писали про те, чим потрібно підживити персик у саду влітку 2025 року. 

Раніше ми розповідали про те, чому яблука на деревах стають коричневими всередині та як врятувати врожай. 

Також ми повідомляли про те, як можна ефективно захистити черешню від шпаків.

дерева рослини поради сад плодові дерева
Євгенія Окатая - Редактор
Автор:
Євгенія Окатая
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