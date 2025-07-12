Які дерева в саду треба обрізати влітку 2025 — чим це корисно, поради дачникам

Людина, яка обрізає яблуню в саду. Фото: Pinterest

Одним з етапів вирощування плодових дерев на садовій ділянці є їхня обрізка, яку обов’язково потрібно проводити влітку. Досвідчені садівники розповіли, чому це так важливо і які саме дерева в саду необхідно обрізати цього літа.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Чому потрібно обрізати дерева влітку

Фруктові дерева влітку необхідно обрізати для того, щоб прибрати пагони, які є зайвими, пошкодилися або захворіли. Це важливо для того, щоб рослини віддавали всі свої сили на формування здорових гілок і розвиток смачних плодів.

До того ж, літня обрізка дозволяє сонячним променям краще проникати всередину крони плодових дерев і покращує вентиляцію в рослинах, тим самим, знижуючи ризик розвитку грибкових хвороб. А ще влітку швидше загоюються місця зрізів, адже саме в цей період у деревах активно циркулює сік, який допомагає рослинам краще витримувати обрізку.

Процедура обрізки гілок плодового дерева в саду. Фото: Pinterest

Які дерева важливо обрізати в літню пору року

Серед великого різноманіття плодових дерев є ті, які вже не перебувають на етапі активного росту. Саме ці рослини і підлягають літній обрізці. Досвідчені садівники рекомендують обрізати до осені такі фруктові дерева, як:

Яблуня — обрізайте вертикальні "пагони" і гілки, які стали слабкими

Груша — обрізайте гілки, які ростуть всередину крони

Слива — прорідіть загущені місця, щоб зробити крону трохи прозорішою

Алича — обрізка дозволяє новим плодовим пагонам рости

Персик — обрізайте довгі пагони, на які дерево витрачає поживні елементи

Вишня і черешня — обрізайте не сильно

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