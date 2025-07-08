Як врятувати черешню від шпаків — ефективні методи, поради садівникам

Шпак, який сидить на гілці черешні. Фото: Decorexpro

Кожен садівник мріє виростити на своїй ділянці смачну і солодку черешню, але вона часто страждає від птахів, зокрема, від шпаків. Дізнайтеся, якими ефективними методами можна вберегти врожай цієї ягоди на плодовому дереві від пернатих.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

Реклама

Читайте також:

Ефективні методи боротьби зі шпаками на черешні

Фізичні бар’єри

Цей метод вважається найбільш надійним з усіх, оскільки бар’єри створюють перешкоди для шпаків і рятують ваш врожай від птахів. Щоб скористатися цими способами, встановіть такі перешкоди, як:

Сітки на деревах — поставте сітку, коли черешня тільки починає червоніти, і прибирайте її після того, як зберете врожай

Каркаси і тунелі — створіть каркасу з дерев'яних чи металевих опор, на який натягується сітка

Індивідуальні мішечки — використайте сітчасті мішечки на окремих гілках чи гронах ягід

Ці методи вважаються найефективнішими, але важливо правильно встановлювати ці бар’єри. Стежте за тим, щоб сітка не контактувала з черешнями, оскільки шпаки можуть клювати їх навіть через сітку. І обов’язково постійно перевіряйте, чи не пошкоджені сітки.

Шпак на плодовому дереві в саду. Фото: Decorexpro

Народні засоби

Наши предки точно знали, як можна обдурити птахів, і придумали багато методів, які актуальні й досі. Існує кілька перевірених народних методів, зокрема:

Старі CD-диски — розвішайте диски на гілках черешні, адже вони відбивають сонячне світло і створюють ефект руху

Фольга чи бляшанки — підвішайте смуги фольги чи порожні банки на мотузки, оскільки вони шумляють і блищать, відлякуючи шпаків

Прикраси для саду — розвішайте яскраві стрічки, різнокольорові кульки або навіть старі ляльки, щоб відлякати шпаків від черешні

Нагадаємо, ми писали про те, чому вишня сохне після цвітіння і як можна врятувати врожай.

Раніше ми розповідали про те, чому на груші мало врожаю і як це можна виправити.

Також ми повідомляли про те, як можна ефективно врятувати яблуню від мурах.