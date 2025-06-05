Чому на груші немає врожаю — як врятувати плодове дерево, поради садівникам

Людина, яка показує врожай груші на фруктовому дереві в саду. Фото: Pexels

На жаль, не у всіх дачників виходить виростити велику та смачну грушу в своєму саду, і причинами можуть бути поширені помилки при догляді. Дізнайтеся, чому на плодових деревах немає врожаю і що потрібно робити, щоб виправити цю проблему.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Вибір сорту і саджанців

Хороші саджанці груші можна купити в надійного розплідника або спеціальному магазині. Велика кількість старих сортів цього дерева починають давати перший врожай лише за п’ять чи навіть десять років після того, як їх посадили.

Для прискорення процесу обирайте щеплені саджанці, які дають врожай на третій-четвертий рік після посадки. Ні в якому разі не купуйте саджанці на стихійних ринках, адже там зазвичай торгують дикими сіянцями без щеплення, які можуть не давати врожаю кілька десятиліть або давати дрібні та гіркі плоди.

Вирощування запилювачів поруч

Велика кількість сортів груші погано плодоносить через те, що біля них немає запилювачів. Дачники радять вирощувати поряд, принаймні, два різні сорти, які цвітуть в один і той самий час. Наприклад, це можуть бути два ранні чи два середньоранні сорти.

Врожай груші на плодовому дереві. Фото: Pinterest

Вибір місця для посадки

Груша любить рости під сонцем, але подалі від сильного вітру. Справа в тому, що в тіні плодове дерево, хоч і буде рости, проте плодів на ньому не буде. До того ж не можна вирощувати грушу там, де затримується вода або високо залягають ґрунтові води.

Посадка саджанців

Запам’ятайте, що коренева шийка груші повинна бути розташована на рівні ґрунту. Якщо посадити саджанець занадто глибоко, дерево буде пригніченим, а якщо занадто високо, то коріння може підмерзати.

Полив молодого саджанця в саду. Фото: Freepik

Забезпечення поживними елементами

Груші потрібно більше поживних компонентів, ніж яблуні, тому влітку потрібно "годувати" дерево фосфором і калієм, а восени — добривами без азоту. Це допоможе груші краще підготуватися до зимового періоду і зберегти плодові бруньки на гілках.

Захист від шкідників

Якщо ваше плодове дерево страждає від шкідників, воно також не даватиме врожаю. Справа в тому, що яблуневий квіткоїд і плодожерка можуть вбити врожай на груші ще тоді, коли вона цвіте. Тому необхідно обробляти рослини спеціальними препаратами.

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