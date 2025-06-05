Почему на груше нет урожая — как спасти плодовое дерево, советы садоводам

Человек, который показывает урожай груши на фруктовом дереве в саду. Фото: Pexels

К сожалению, не у всех дачников получается вырастить крупную и вкусную грушу в своем саду, и причинами могут быть распространенные ошибки при уходе. Узнайте, почему на плодовых деревьях нет урожая и что нужно делать, чтобы исправить эту проблему.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Выбор сорта и саженцев

Хорошие саженцы груши можно купить в надежном питомнике или специальном магазине. Большое количество старых сортов этого дерева начинают давать первый урожай только через пять или даже десять лет после того, как их посадили.

Для ускорения процесса выбирайте привитые саженцы, которые дают урожай на третий-четвертый год после посадки. Ни в коем случае не покупайте саженцы на стихийных рынках, ведь там обычно торгуют дикими сеянцами без прививки, которые могут не давать урожая несколько десятилетий или давать мелкие и горькие плоды.

Выращивание опылителей рядом

Большое количество сортов груши плохо плодоносит из-за того, что возле них нет опылителей. Дачники советуют выращивать рядом, как минимум, два разных сорта, которые цветут в одно и то же время. Например, это могут быть два ранних или два среднеранних сорта.

Урожай груши на плодовом дереве. Фото: Pinterest

Выбор места для посадки

Груша любит расти под солнцем, но подальше от сильного ветра. Дело в том, что в тени плодовое дерево, хоть и будет расти, однако плодов на нем не будет. К тому же нельзя выращивать грушу там, где задерживается вода или высоко залегают грунтовые воды.

Посадка саженцев

Запомните, что корневая шейка груши должна быть расположена на уровне почвы. Если посадить саженец слишком глубоко, дерево будет угнетенным, а если слишком высоко, то корни могут подмерзать.

Полив молодого саженца в саду. Фото: Freepik

Обеспечение питательными элементами

Груше нужно больше питательных компонентов, чем яблоне, поэтому летом нужно "кормить" дерево фосфором и калием, а осенью — удобрениями без азота. Это поможет груше лучше подготовиться к зимнему периоду и сохранить плодовые почки на ветвях.

Защита от вредителей

Если ваше плодовое дерево страдает от вредителей, оно также не будет давать урожая. Дело в том, что яблоневый цветоед и плодожорка могут убить урожай на груше еще тогда, когда она цветет. Поэтому необходимо обрабатывать растения специальными препаратами.

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