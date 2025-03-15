Які сорти груші найсолодші в Україні — що варто посадити в саду, поради дачникам

Людина, яка збирає врожай груші з дерева. Фото: Freepik

Існує безліч різних сортів груші, але серед них є ті, які відрізняються від інших здатністю давати великий і смачний врожай. Досвідчені дачники пояснили, які сорти цього фрукту варто посадити у своєму саду, щоб не боятися навали шкідників і в результаті зібрати смачні плоди.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

Читайте також:

Сорти груші, які варто посадити в Україні

Сорт "Санта Марія"

Фрукти цього сорту виростають соковитими, трохи кислими і з яскраво вираженим запахом. Ще такий сорт дає великий врожай, стійко витримує морози і має міцну імунну систему до грибкових хвороб. Дозрівають плоди цього сорту на початку або в середині вересня.

Сорт "Конференція"

Плоди з цього сорту виходять солодкими, ніжними і дуже соковитими, а ще вони не мають кислинки. Цей сорт груші відрізняється стабільно великим врожаєм, високою стійкістю до морозів і довгим терміном зберігання.

Плоди груші на столі. Фото: Pinterest

Сорт "Вільямс"

Цей сорт рано дає врожай і вважається одним з найпопулярніших у всьому світі. Ще такий сорт груші завжди дає великий врожай, а його плоди виростають великими і доволі ароматними. Причому, така груша має велику кількість вітамінів.

Сорт "Лісова красуня"

Груша цього сорту чудово адаптована під український клімат і гарно росте навіть на бідній землі. Причому, їй не потрібен особливий догляд, і вона зовсім не боїться морозу. Всередині плоди мають маслянисту м’якоть, а ще вони чудово підходять для консервування.

Великий врожай груші на дереві. Фото: Freepik

Сорт "Улюблениця Клаппа"

Цей сорт дає перший врожай вже в середині літа, а його плоди мають медовий смак і легку кислинку. Грушу такого сорту можна вживати як у свіжому вигляді, так і після переробки. А ще він зовсім не потребує особливого догляду.

Сорт "Груша Бланка"

Цей сорт вміє гарно зберігатися впродовж кількох місяців, а плоди після збору врожаю залишаються свіжими аж до півроку. Особливістю такого сорту є розмір його плодів, адже вони виростають до 600-800 грамів, а ще він стійкий до хвороб і дає великий врожай.

Нагадаємо, ми писали про те, чому чорніють плоди на груші та як врятувати врожай.

Раніше ми розповідали про те, чому варто посадити червону грушу в своєму саду.

Також ми повідомляли про те, як можна врятувати грушу від іржі народними методами.