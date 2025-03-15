Какие сорта груши самые сладкие в Украине — что стоит посадить в саду, советы дачникам

Самые сладкие сорта груши в Украине — что посадить в саду
Существует множество различных сортов груши, но среди них есть те, которые отличаются от других способностью давать большой и вкусный урожай. Опытные дачники объяснили, какие сорта этого фрукта стоит посадить в своем саду, чтобы не бояться нашествия вредителей и в результате собрать вкусные плоды.
Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.
Сорта груши, которые стоит посадить в Украине
Сорт "Санта Мария"
Фрукты этого сорта вырастают сочными, немного кислыми и с ярко выраженным запахом. Еще такой сорт дает большой урожай, стойко выдерживает морозы и имеет крепкую иммунную систему к грибковым болезням. Созревают плоды этого сорта в начале или в середине сентября.
Сорт "Конференция"
Плоды из этого сорта получаются сладкими, нежными и очень сочными, а еще они не имеют кислинки. Этот сорт груши отличается стабильно большим урожаем, высокой устойчивостью к морозам и долгим сроком хранения.
Сорт "Вильямс"
Этот сорт рано дает урожай и считается одним из самых популярных во всем мире. Еще такой сорт груши всегда дает большой урожай, а его плоды вырастают большими и довольно ароматными. Причем, такая груша имеет большое количество витаминов.
Сорт "Лесная красавица"
Груша этого сорта прекрасно адаптирована под украинский климат и хорошо растет даже на бедной земле. Причем, ей не нужен особый уход, и она совсем не боится мороза. Внутри плоды имеют маслянистую мякоть, а еще они прекрасно подходят для консервирования.
Сорт "Любимица Клаппа"
Этот сорт дает первый урожай уже в середине лета, а его плоды имеют медовый вкус и легкую кислинку. Грушу такого сорта можно употреблять как в свежем виде, так и после переработки. А еще он совсем не нуждается в особом уходе.
Сорт "Груша Бланка"
Этот сорт умеет хорошо храниться в течение нескольких месяцев, а плоды после сбора урожая остаются свежими до полугода. Особенностью такого сорта является размер его плодов, ведь они вырастают до 600-800 грамм, а еще он устойчив к болезням и дает большой урожай.
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