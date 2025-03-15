Какие сорта груши самые сладкие в Украине — что стоит посадить в саду, советы дачникам

Человек, который собирает урожай груши с дерева. Фото: Freepik

Существует множество различных сортов груши, но среди них есть те, которые отличаются от других способностью давать большой и вкусный урожай. Опытные дачники объяснили, какие сорта этого фрукта стоит посадить в своем саду, чтобы не бояться нашествия вредителей и в результате собрать вкусные плоды.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Сорт "Санта Мария"

Фрукты этого сорта вырастают сочными, немного кислыми и с ярко выраженным запахом. Еще такой сорт дает большой урожай, стойко выдерживает морозы и имеет крепкую иммунную систему к грибковым болезням. Созревают плоды этого сорта в начале или в середине сентября.

Сорт "Конференция"

Плоды из этого сорта получаются сладкими, нежными и очень сочными, а еще они не имеют кислинки. Этот сорт груши отличается стабильно большим урожаем, высокой устойчивостью к морозам и долгим сроком хранения.

Плоды груши на столе. Фото: Pinterest

Сорт "Вильямс"

Этот сорт рано дает урожай и считается одним из самых популярных во всем мире. Еще такой сорт груши всегда дает большой урожай, а его плоды вырастают большими и довольно ароматными. Причем, такая груша имеет большое количество витаминов.

Сорт "Лесная красавица"

Груша этого сорта прекрасно адаптирована под украинский климат и хорошо растет даже на бедной земле. Причем, ей не нужен особый уход, и она совсем не боится мороза. Внутри плоды имеют маслянистую мякоть, а еще они прекрасно подходят для консервирования.

Большой урожай груши на дереве. Фото: Freepik

Сорт "Любимица Клаппа"

Этот сорт дает первый урожай уже в середине лета, а его плоды имеют медовый вкус и легкую кислинку. Грушу такого сорта можно употреблять как в свежем виде, так и после переработки. А еще он совсем не нуждается в особом уходе.

Сорт "Груша Бланка"

Этот сорт умеет хорошо храниться в течение нескольких месяцев, а плоды после сбора урожая остаются свежими до полугода. Особенностью такого сорта является размер его плодов, ведь они вырастают до 600-800 грамм, а еще он устойчив к болезням и дает большой урожай.

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