Какие деревья в саду надо обрезать летом 2025 — чем это полезно, советы дачникам

Человек, который обрезает яблоню в саду. Фото: Pinterest

Одним из этапов выращивания плодовых деревьев на садовом участке является их обрезка, которую обязательно нужно проводить летом. Опытные садоводы рассказали, почему это так важно и какие именно деревья в саду необходимо обрезать этим летом.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Почему нужно обрезать деревья летом

Фруктовые деревья летом необходимо обрезать для того, чтобы убрать побеги, которые являются лишними, повреждены или заболели. Это важно для того, чтобы растения отдавали все свои силы на формирование здоровых ветвей и развитие вкусных плодов.

К тому же, летняя обрезка позволяет солнечным лучам лучше проникать внутрь кроны плодовых деревьев и улучшает вентиляцию в растениях, тем самым, снижая риск развития грибковых болезней. А еще летом быстрее заживают места срезов, ведь именно в этот период в деревьях активно циркулирует сок, который помогает растениям лучше выдерживать обрезку.

Процедура обрезки веток плодового дерева в саду. Фото: Pinterest

Какие деревья важно обрезать в летнее время года

Среди большого разнообразия плодовых деревьев есть те, которые уже не находятся на этапе активного роста. Именно эти растения и подлежат летней обрезке. Опытные садоводы рекомендуют обрезать до осени такие фруктовые деревья, как:

Яблоня — обрезайте вертикальные "побеги" и ветки, которые стали слабыми

Груша — обрезайте ветки, которые растут внутрь кроны

Слива — проредите загущенные места, чтобы сделать крону немного прозрачнее

Алыча — обрезка позволяет новым плодовым побегам расти

Персик — обрезайте длинные побеги, на которые дерево тратит питательные элементы

Вишня и черешня — обрезайте не сильно

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