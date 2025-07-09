Чим треба підживити персики влітку 2025 — поради дачникам

Збір врожаю персиків на плодовому дереві в саду. Фото: Decorexpro

Багато плодових дерев у саду, зокрема, і персик, можуть відчувати сильний стрес через перепади температури, але існують методи, які можуть це виправити. Дізнайтеся, як можна з легкістю відновити врожай фруктів на цій рослині та шо з нею треба зробити влітку.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

Реклама

Читайте також:

Чим варто удобрити персик влітку 2025 року

Досвідчені садівники кажуть, що існує добриво, яке здатне буквально "оживити" це плодове дерево. Йдеться про звичайний настій коров’яку, який вважається натуральним засобом для підживлення персиків. Це добриво допоможе плодовому дереву нарощувати нове листя, випустити бруньки і відновитися після стресів.

Врожай персиків на плодовому дереві в саду. Фото: Pinterest

Як правильно приготувати настій коров’яку

Для приготування ефективного настою візьміть якусь ємність, наприклад, бочку або відро, наберіть туди води і додайте свіжого гною у пропорції один до п’яти. Залиште готову суміш настоятися на п’ять-сім днів у тіні та інколи перемішуйте її.

Коли маса почне бродити і матиме характерний аромат, розведіть її чистою водою у пропорції один до десяти, щоб не нашкодити кореневій системі персикового дерева. Поливайте рослину під корінь ввечері після дощу або попереднього поливу.

Полив персикового дерева в саду. Фото: скриншот з YouTube

Чим корисний коров’як для персиків

До складу цього добрива входять елементи, які потрібні персиковому дереву для відновлення. Йдеться про азот, який є важливим для нарощування зеленої маси, калій, який зміцнює імунну систему, і фосфор, який покращує розвиток коріння.

Найголовніше — це той факт, що всі ці поживні елементи з легкістю засвоюються, оскільки цей настій вже перебродив.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна ефективно врятувати черешню від шпаків.

Раніше ми розповідали про те, які дерева не можна садити біля груші в саду.

Також ми повідомляли про те, чому вишня сохне після цвітіння і як врятувати врожай.