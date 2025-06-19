Які дерева не можна садити біля груші в саду — поради дачникам

Людина, яка збирає врожай груші з дерева в саду. Фото: Gardener`s Path

Кожній рослині в саду, зокрема, і груші, потрібні гарні "сусіди", які не відбиратимуть поживні елементи з вологою і, водночас, допомагатимуть їм гарно плодоносити. Досвідчені дачники розповіли, які дерева ні в якому разі не рекомендується висаджувати поруч із грушею у саду.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Груша, як й інші рослини в саду, потребує гарного догляду, а одним з найважливіших моментів вважається "сусідство" з іншими культурами. Якщо ви хочете захистити своє плодове дерево від стресу і сприяти гарному плодоношенню, варто розуміти одну річ.

Зокрема, треба знати, які дерева категорично забороняється вирощувати на одній ділянці з грушею.

Врожай груші на дереві. Фото: Pinterest

Які дерева не варто висаджувати поруч із грушею

До списку дерев, які категорично не рекомендується садити біля груші в саду, входять такі рослини, як:

Черешня

Вишня

Клен

Ялівець

Дуб

Волоський горіх

Черешня, вишня, дуб, ялівець, волоський горіх і клен у саду. Фото: колаж Новини.LIVE

Чому не можна висаджувати ці дерева біля груші

Посадивши вишню біля груші, ви можете заразити останню моніліозом чи залишити на ній бактеріальний опік. Черешня також часто страждає від різних захворювань, які можуть передаватися на грушу. Волоський горіх, у свою чергу, виділяє хімічні сполуки, які можуть уповільнити розвиток інших рослин.

Якщо говорити про дуб, то, хоч його і рідко можна зустріти в саду, проте, його варто садити якнайдалі від груші. І нарешті, ялівець може бути джерелом іржі та грибкових інфекцій, від яких може постраждати ваша груша.

Якщо ви не хочете, щоб всі ці хвороби заразили вашу грушу, забудьте про те, щоб вирощувати поруч із нею всі вищеперераховані дерева.

Нагадаємо, ми писали про те, які сорти груші варто посадити в саду, щоб зібрати великий і солодкий врожай.

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