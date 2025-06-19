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Главная Дом Никогда не сажайте эти деревья возле груши — урожая 100% не будет

Никогда не сажайте эти деревья возле груши — урожая 100% не будет

Ua en ru
Дата публикации 19 июня 2025 16:54
Какие деревья нельзя сажать возле груши в саду — советы дачникам
Человек, который собирает урожай груши с дерева в саду. Фото: Gardener`s Path
Ключові моменти Какие деревья не стоит высаживать рядом с грушей

Каждому растению в саду, в том числе, и груше, нужны хорошие "соседи", которые не будут отбирать питательные элементы с влагой и, в то же время, помогать им хорошо плодоносить. Опытные дачники рассказали, какие деревья ни в коем случае не рекомендуется высаживать рядом с грушей в саду.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Груша, как и другие растения в саду, нуждается в хорошем уходе, а одним из важнейших моментов считается "соседство" с другими культурами. Если вы хотите защитить свое плодовое дерево от стресса и способствовать хорошему плодоношению, стоит понимать одну вещь.

В частности, надо знать, какие деревья категорически запрещается выращивать на одном участке с грушей.

Груша
Урожай груши на дереве. Фото: Pinterest

Какие деревья не стоит высаживать рядом с грушей

В список деревьев, которые категорически не рекомендуется сажать возле груши в саду, входят такие растения, как:

  • Черешня
  • Вишня
  • Клен
  • Можжевельник
  • Дуб
  • Грецкий орех
Коллаж
Черешня, вишня, дуб, можжевельник, грецкий орех и клен в саду. Фото: коллаж Новини.LIVE

Почему нельзя высаживать эти деревья возле груши

Посадив вишню возле груши, вы можете заразить последнюю монилиозом или оставить на ней бактериальный ожог. Черешня также часто страдает от различных заболеваний, которые могут передаваться на грушу. Грецкий орех, в свою очередь, выделяет химические соединения, которые могут замедлить развитие других растений.

Если говорить о дубе, то, хоть его и редко можно встретить в саду, тем не менее, его стоит сажать как можно дальше от груши. И наконец, можжевельник может быть источником ржавчины и грибковых инфекций, от которых может пострадать ваша груша.

Если вы не хотите, чтобы все эти болезни заразили вашу грушу, забудьте о том, чтобы выращивать рядом с ней все вышеперечисленные деревья.

Напомним, мы писали о том, какие сорта груши стоит посадить в саду, чтобы собрать большой и сладкий урожай.

Ранее мы рассказывали о том, что нужно обязательно посадить возле груши в саду.

Также мы сообщали о том, почему груша становится черной и осыпается с плодового дерева.

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Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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