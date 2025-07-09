Чем надо подкормить персики летом 2025 — советы дачникам

Сбор урожая персиков на плодовом дереве в саду. Фото: Decorexpro

Многие плодовые деревья в саду, в том числе, и персик, могут испытывать сильный стресс из-за перепадов температуры, но существуют методы, которые могут это исправить. Узнайте, как можно с легкостью восстановить урожай фруктов на этом растении и что с ним надо сделать летом.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Опытные садоводы говорят, что существует удобрение, которое способно буквально "оживить" это плодовое дерево. Речь идет об обычном настое коровяка, который считается натуральным средством для подкормки персиков. Это удобрение поможет плодовому дереву наращивать новые листья, выпустить почки и восстановиться после стрессов.

Урожай персиков на плодовом дереве в саду. Фото: Pinterest

Как правильно приготовить настой коровяка

Для приготовления эффективного настоя возьмите какую-нибудь емкость, например, бочку или ведро, наберите туда воды и добавьте свежего навоза в пропорции один к пяти. Оставьте готовую смесь настояться на пять-семь дней в тени и время от времени перемешивайте ее.

Когда масса начнет бродить и будет иметь характерный аромат, разведите ее чистой водой в пропорции один к десяти, чтобы не навредить корневой системе персикового дерева. Поливайте растение под корень вечером после дождя или предварительного полива.

Полив персикового дерева в саду. Фото: скриншот с YouTube

Чем полезен коровяк для персиков

В состав этого удобрения входят элементы, которые нужны персиковому дереву для восстановления. Речь идет об азоте, который важен для наращивания зеленой массы, калий, который укрепляет иммунную систему, и фосфор, который улучшает развитие корней.

Самое главное — это тот факт, что все эти питательные элементы с легкостью усваиваются, поскольку этот настой уже перебродил.

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