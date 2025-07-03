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Головна Дім Яблука всередині стають коричневими — чому і як врятувати врожай

Яблука всередині стають коричневими — чому і як врятувати врожай

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 01:12
Чому яблука всередині коричневі — як врятувати врожай, поради садівникам
Половина розрізаного яблука з коричневими плямами всередині. Фото: Freepik

Інколи буває так, що зовні ви берете ідеальне яблуко, а ось коли розрізаєте, то його зовсім вже не хочеться їсти через те, що всередині воно коричневе. Досвідчені дачники розповіли, чому ці фрукти мають такий колір всередині та як це виправити, щоб врятувати врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Чому яблука всередині стають коричневими і склоподібними

Дачники кажуть, що дуже часто яблука мають коричневу чи склоподібну м’якоть через те, що у їхньому складі недостатньо кальцію чи мікроелементів. А ще це може бути через бідні та кислі ґрунти, особливо коли дуже багато вологи.

Разрезанное яблоко
Розрізане яблуко з коричневою плямою всередині. Фото: Decorexpro

Що робити з яблуками, які стали коричневими всередині

Якщо ви хочете скористатися хімічними препаратами, досвідчені дачники рекомендують звернути свою увагу на такі мікродобрива, як "РОСТОК Зав’язь" або "Тітон Зав’язь". Підживлювати яблука такими засобами потрібно по молодому листю і зав’язях. 

Якщо ви не є прихильником хімічних препаратів, можете скористатися простими, але ефективними народними методами. Для цього вам потрібно мати під рукою такі інгредієнти, як:

  • Деревна зола — одна склянка
  • Вода — десять літрів
  • Гаряча вода для розчинення

Розчиніть деревну золу з водою у гарячій воді та залиште настоятися готовий розчин на одну добу. Підживлюйте яблуні одночасно з поливом, щоб поживні елементи краще вбралися в ґрунт під цими плодовими деревами.

Як врятувати яблука від склоподібності

Склоподібність всередині яблук виникає через нестачу кальцію, в результаті чого клітини м’якоті слабшають, стають вже не такими соковитими, а сам плід стає прозорим і водянистим. Особливо це видно через надмірну кількість вологи під час дозрівання яблук і більше на кислих ґрунтах.

У такому випадку варто вапнувати дерева доломітовим борошном або гашеним вапном. Також можна обприскати яблуні кальцієвою селітрою або спеціальними комплексними сумішами для плодових дерев в період наливу плодів.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна ефективно позбутися плодожерки на яблуні. 

Раніше ми розповідали про те, які дерева не можна садити поруч із яблунею в саду. 

Також ми повідомляли про те, як можна уникнути осипання яблук з плодового дерева.

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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