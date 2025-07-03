Почему яблоки внутри коричневые — как спасти урожай, советы садоводам

Половина разрезанного яблока с коричневыми пятнами внутри. Фото: Freepik

Иногда бывает так, что снаружи вы берете идеальное яблоко, а вот когда разрезаете, то его совсем уже не хочется есть из-за того, что внутри оно коричневое. Опытные дачники рассказали, почему эти фрукты имеют такой цвет внутри и как это исправить, чтобы спасти урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Почему яблоки внутри становятся коричневыми и стекловидными

Дачники говорят, что очень часто яблоки имеют коричневую или стекловидную мякоть из-за того, что в их составе недостаточно кальция или микроэлементов. А еще это может быть из-за бедных и кислых почв, особенно когда очень много влаги.

Разрезанное яблоко с коричневым пятном внутри. Фото: Decorexpro

Что делать с яблоками, которые стали коричневыми внутри

Если вы хотите воспользоваться химическими препаратами, опытные дачники рекомендуют обратить свое внимание на такие микроудобрения, как "РОСТОК Завязь" или "Титон Завязь". Подкармливать яблоки такими средствами нужно по молодым листьям и завязям.

Если вы не являетесь сторонником химических препаратов, можете воспользоваться простыми, но эффективными народными методами. Для этого вам нужно иметь под рукой такие ингредиенты, как:

Древесная зола — один стакан

Вода — десять литров

Горячая вода для растворения

Растворите древесную золу с водой в горячей воде и оставьте настояться готовый раствор на одни сутки. Подкармливайте яблони одновременно с поливом, чтобы питательные элементы лучше впитались в почву под этими плодовыми деревьями.

Как спасти яблоки от стекловидности

Стекловидность внутри яблок возникает из-за недостатка кальция, в результате чего клетки мякоти ослабевают, становятся уже не такими сочными, а сам плод становится прозрачным и водянистым. Особенно это видно из-за чрезмерного количества влаги во время созревания яблок и больше на кислых почвах.

В таком случае стоит известковать деревья доломитовой мукой или гашеной известью. Также можно опрыскать яблони кальциевой селитрой или специальными комплексными смесями для плодовых деревьев в период налива плодов.

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