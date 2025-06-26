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Головна Дім Мурахи напали на яблуню — як швидко врятувати плодове дерево

Мурахи напали на яблуню — як швидко врятувати плодове дерево

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Дата публікації: 26 червня 2025 07:32
Як захистити яблуню від мурах — прості та ефективні засоби проти шкідників
Порятунок врожаю яблук від мурах. Колаж: Новини.LIVE

Мурахи на яблуні — справжній сигнал тривоги для садівника. На перший погляд ці комахи здаються нешкідливими, але насправді вони часто "співпрацюють" із попелицею, яка виснажує плодове дерево, знижує врожай і може призвести до загибелі молодих пагонів. Якщо вчасно не вжити заходів, мурахи швидко розселяться по всьому саду.

Як захистити яблуні та майбутній врожай від мурах — ділимося з вами найефективнішими, доступними та безпечними методами далі у статті. 

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Чому мурахи для яблуні — дуже небезпечні шкідники

Мурахи не лише пошкоджують кору дерева, прокладаючи свої ходи, а й активно розповсюджують попелицю. Вони захищають попелицю від природних ворогів і живляться солодкою медяною росою, яку вона виділяє. Така взаємодія призводить до того, що листя втрачає соки, слабшає фотосинтез, а дерево може навіть зупинити ріст. Саме тому з мурахами потрібно боротися комплексно й негайно.

 

Чому мурахи для яблуні — дуже небезпечні шкідники
Мурахи та попелиця на яблуні. Фото: istockphoto.com

Як обробити яблуню від мурах — перевірені засоби

1. Фізичний бар'єр

Створіть механічну перешкоду для комах: обмотайте стовбур тканиною, просоченою вазеліном, солідолом або будь-якою липкою речовиною. Липка стрічка для дерев також ефективно зупиняє мурах на підході до крони.

2. Народні засоби від мурах на яблуні

  • Оцтовий розчин

Змішайте 1 ст. л. столового оцту з 1 л води. Обприскуйте стовбур, нижню частину дерева й вхід у мурашник.

  • Часниковий настій

Подрібніть головку часнику, залийте 1 л окропу й залиште на добу. Отриманим настоєм обробіть дерево та мурашині стежки. Різкий запах діє як природний репелент.

3. Хімічні засоби проти мурах

Коли народні методи не допомагають, варто використати садові інсектициди у вигляді гелів або гранул, які розкладають біля мурашників та їх маршрутів. Препарати доступні в садових магазинах. Діють швидко, але застосовувати їх слід обережно, згідно з інструкцією.

 

Як обробити яблуню від мурах — перевірені засоби
Мураха на яблуку. Фото: verdensmaal.org

Чим посипати навколо яблуні — природні репеленти

Для додаткового захисту обробіть ґрунт навколо дерева:

  • кориця;
  • какао;
  • сода;
  • куркума;
  • кава.

Аромат цих речовин відлякує мурах, але після дощу процедуру потрібно повторювати.

Також допомогти може борна кислота з цукром — змішайте 1 ч. л. кислоти, 1 ст. л. цукру та кілька крапель води до стану густої маси. Розкладіть у кришечках біля мурашиних стежок — комахи занесуть суміш у колонію, що знищить її зсередини.

 

Які рослини захищають яблуню від мурах
Великий врожай яблук. Фото: freepik.com

Які рослини захищають яблуню від мурах

Посадіть поряд з яблунею рослини, запах яких мурахи не переносять:

  1. Полин
  2. Пижмо
  3. М'ята перцева
  4. Часник
  5. Цибуля

Висаджуйте їх на відстані щонайменше 50 см від стовбура, щоб не зашкодити кореневій системі дерева.

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Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
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