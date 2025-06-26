Як захистити яблуню від мурах — прості та ефективні засоби проти шкідників

Мурахи напали на яблуню — як швидко врятувати плодове дерево
Мурахи на яблуні — справжній сигнал тривоги для садівника. На перший погляд ці комахи здаються нешкідливими, але насправді вони часто "співпрацюють" із попелицею, яка виснажує плодове дерево, знижує врожай і може призвести до загибелі молодих пагонів. Якщо вчасно не вжити заходів, мурахи швидко розселяться по всьому саду.
Як захистити яблуні та майбутній врожай від мурах — ділимося з вами найефективнішими, доступними та безпечними методами далі у статті.
Чому мурахи для яблуні — дуже небезпечні шкідники
Мурахи не лише пошкоджують кору дерева, прокладаючи свої ходи, а й активно розповсюджують попелицю. Вони захищають попелицю від природних ворогів і живляться солодкою медяною росою, яку вона виділяє. Така взаємодія призводить до того, що листя втрачає соки, слабшає фотосинтез, а дерево може навіть зупинити ріст. Саме тому з мурахами потрібно боротися комплексно й негайно.
Як обробити яблуню від мурах — перевірені засоби
1. Фізичний бар'єр
Створіть механічну перешкоду для комах: обмотайте стовбур тканиною, просоченою вазеліном, солідолом або будь-якою липкою речовиною. Липка стрічка для дерев також ефективно зупиняє мурах на підході до крони.
2. Народні засоби від мурах на яблуні
- Оцтовий розчин
Змішайте 1 ст. л. столового оцту з 1 л води. Обприскуйте стовбур, нижню частину дерева й вхід у мурашник.
- Часниковий настій
Подрібніть головку часнику, залийте 1 л окропу й залиште на добу. Отриманим настоєм обробіть дерево та мурашині стежки. Різкий запах діє як природний репелент.
3. Хімічні засоби проти мурах
Коли народні методи не допомагають, варто використати садові інсектициди у вигляді гелів або гранул, які розкладають біля мурашників та їх маршрутів. Препарати доступні в садових магазинах. Діють швидко, але застосовувати їх слід обережно, згідно з інструкцією.
Чим посипати навколо яблуні — природні репеленти
Для додаткового захисту обробіть ґрунт навколо дерева:
- кориця;
- какао;
- сода;
- куркума;
- кава.
Аромат цих речовин відлякує мурах, але після дощу процедуру потрібно повторювати.
Також допомогти може борна кислота з цукром — змішайте 1 ч. л. кислоти, 1 ст. л. цукру та кілька крапель води до стану густої маси. Розкладіть у кришечках біля мурашиних стежок — комахи занесуть суміш у колонію, що знищить її зсередини.
Які рослини захищають яблуню від мурах
Посадіть поряд з яблунею рослини, запах яких мурахи не переносять:
- Полин
- Пижмо
- М'ята перцева
- Часник
- Цибуля
Висаджуйте їх на відстані щонайменше 50 см від стовбура, щоб не зашкодити кореневій системі дерева.
Раніше ми писали, чому абрикос у саду почав сохнути та як можна урятувати дерево.
Нагадаємо, ми розповідали, яким розчином слід обов'язково полити вишню для гарного врожаю.
Також ми ділилися, коли ідеальний час для збору врожаю калини.
Читайте Новини.LIVE!