Чим полити вишню, щоб плоди були великі та соковиті — поради садівників

Дівчина збирає врожай вишні. Фото: alamy.com

Вишня — невибагливе плодове дерево, але навіть воно іноді "відмовляється" щедро плодоносити. Причина може бути не лише у віці чи сорті, а й у стані ґрунту. Якщо плоди стали дрібними, а врожай мізерним — це означає, що потрібних речовин не вистачає. Що ж робити? Є простий розчин, який використовують досвідчені садівники — він стимулює формування великих та соковитих ягід.

Яким розчином слід обов'язково полити вишню для гарного врожаю, дізнавайтесь далі у статті.

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Якщо вишня кілька сезонів поспіль не радує урожаєм, проблема може бути у наступному:

Дефіцит поживних речовин, особливо кальцію; Підвищена кислотність ґрунту, що вишня не переносить. Кислий ґрунт не дає засвоювати навіть ті мікроелементи, які вже є в землі; Виснаження ґрунту навколо стовбура; Дефіцит кореневого живлення, якщо дерево старе або росте в глибині саду.

Дерево вишні не плодоносить. Фото: google.com

Чим полити вишню, щоб плоди були великими — перевірений розчин

Садівники рекомендують простий, але ефективний розчин, який не лише розкислює ґрунт, а й насичує дерево кальцієм:

Рецепт розчину для вишні:

1 ст. ложка кальцієвої селітри;

2 ст. ложки гашеного вапна;

10 л (відро) води.

Для молодої вишні достатньо одного відра розчину, для дорослого дерева — два.

Полив плодового дерева. Фото: shutterstock.com

Коли та як вносити розчин

Щоб підживлення дало максимальний ефект, полив роблять двічі на сезон:

Навесні, коли з'являються перші бруньки — це запускає активне формування зав'язі. Після збору врожаю, ближче до осені — для відновлення сил дерева та закладки майбутніх плодів.

Цей метод сприяє нормалізації pH ґрунту, а також покращує обмін речовин у кореневій системі. Завдяки глибоким кореням вишня потребує стабільного доступу до мікроелементів, а кальцій ідеально сприяє формуванню великих, солодких плодів.

Чи дійсно допоможе зола

Деревна зола — чудове джерело калію та фосфору. Її рекомендують розсипати під вишнею впродовж усього сезону.

Але важливо знати, якщо проблема саме в кислотності ґрунту або нестачі кальцію, зола не дає потрібного ефекту. Тому розчин із кальцієвої селітри та вапна — не разова акція, а базовий, системний підхід до поліпшення живлення дерева.

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