Чим полити вишню, щоб плоди були великі та соковиті — поради садівників

Плоди будуть розміром з горіх — чим полити вишню обов'язково
Вишня — невибагливе плодове дерево, але навіть воно іноді "відмовляється" щедро плодоносити. Причина може бути не лише у віці чи сорті, а й у стані ґрунту. Якщо плоди стали дрібними, а врожай мізерним — це означає, що потрібних речовин не вистачає. Що ж робити? Є простий розчин, який використовують досвідчені садівники — він стимулює формування великих та соковитих ягід.
Яким розчином слід обов'язково полити вишню для гарного врожаю, дізнавайтесь далі у статті.
Чому вишня перестала плодоносити — головні причини
Якщо вишня кілька сезонів поспіль не радує урожаєм, проблема може бути у наступному:
- Дефіцит поживних речовин, особливо кальцію;
- Підвищена кислотність ґрунту, що вишня не переносить. Кислий ґрунт не дає засвоювати навіть ті мікроелементи, які вже є в землі;
- Виснаження ґрунту навколо стовбура;
- Дефіцит кореневого живлення, якщо дерево старе або росте в глибині саду.
Чим полити вишню, щоб плоди були великими — перевірений розчин
Садівники рекомендують простий, але ефективний розчин, який не лише розкислює ґрунт, а й насичує дерево кальцієм:
Рецепт розчину для вишні:
- 1 ст. ложка кальцієвої селітри;
- 2 ст. ложки гашеного вапна;
- 10 л (відро) води.
Для молодої вишні достатньо одного відра розчину, для дорослого дерева — два.
Коли та як вносити розчин
Щоб підживлення дало максимальний ефект, полив роблять двічі на сезон:
- Навесні, коли з'являються перші бруньки — це запускає активне формування зав'язі.
- Після збору врожаю, ближче до осені — для відновлення сил дерева та закладки майбутніх плодів.
Цей метод сприяє нормалізації pH ґрунту, а також покращує обмін речовин у кореневій системі. Завдяки глибоким кореням вишня потребує стабільного доступу до мікроелементів, а кальцій ідеально сприяє формуванню великих, солодких плодів.
Чи дійсно допоможе зола
Деревна зола — чудове джерело калію та фосфору. Її рекомендують розсипати під вишнею впродовж усього сезону.
Але важливо знати, якщо проблема саме в кислотності ґрунту або нестачі кальцію, зола не дає потрібного ефекту. Тому розчин із кальцієвої селітри та вапна — не разова акція, а базовий, системний підхід до поліпшення живлення дерева.
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