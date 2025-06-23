Чем полить вишню, чтобы плоды были крупные и сочные — советы садоводов

Плоды будут размером с орех — чем полить вишню обязательно
Вишня — неприхотливое плодовое дерево, но даже оно иногда "отказывается" щедро плодоносить. Причина может быть не только в возрасте или сорте, но и в состоянии почвы. Если плоды стали мелкими, а урожай скудным — это означает, что нужных веществ не хватает. Есть простой раствор, который используют опытные садоводы — он стимулирует формирование крупных и сочных ягод.
Каким раствором следует обязательно полить вишню для хорошего урожая, узнавайте далее в статье.
Почему вишня перестала плодоносить — главные причины
Если вишня несколько сезонов подряд не радует урожаем, проблема может быть в следующем:
- Дефицит питательных веществ, особенно кальция;
- Повышенная кислотность почвы, что вишня не переносит. Кислая почва не дает усваивать даже те микроэлементы, которые уже есть в земле;
- Истощение почвы вокруг ствола;
- Дефицит корневого питания, если дерево старое или растет в глубине сада.
Чем полить вишню, чтобы плоды были крупными — проверенный раствор
Садоводы рекомендуют простой, но эффективный раствор, который не только раскисляет почву, но и насыщает дерево кальцием:
Рецепт раствора для вишни:
- 1 ст. ложка кальциевой селитры;
- 2 ст. ложки гашеной извести;
- 10 л (ведро) воды.
Для молодой вишни достаточно одного ведра раствора, для взрослого дерева — два.
Когда и как вносить раствор
Чтобы подкормка дала максимальный эффект, полив делают дважды в сезон:
- Весной, когда появляются первые почки — это запускает активное формирование завязи.
- После сбора урожая, ближе к осени — для восстановления сил дерева и закладки будущих плодов.
Этот метод способствует нормализации pH почвы, а также улучшает обмен веществ в корневой системе. Благодаря глубоким корням вишня требует стабильного доступа к микроэлементам, а кальций идеально способствует формированию крупных, сладких плодов.
Действительно ли поможет зола
Древесная зола — прекрасный источник калия и фосфора. Ее рекомендуют рассыпать под вишней в течение всего сезона.
Но важно знать, если проблема именно в кислотности почвы или недостатке кальция, зола не дает нужного эффекта. Поэтому раствор из кальциевой селитры и извести — не разовая акция, а базовый, системный подход к улучшению питания дерева.
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