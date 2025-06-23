Чем полить вишню, чтобы плоды были крупные и сочные — советы садоводов

Девушка собирает урожай вишни. Фото: alamy.com

Вишня — неприхотливое плодовое дерево, но даже оно иногда "отказывается" щедро плодоносить. Причина может быть не только в возрасте или сорте, но и в состоянии почвы. Если плоды стали мелкими, а урожай скудным — это означает, что нужных веществ не хватает. Есть простой раствор, который используют опытные садоводы — он стимулирует формирование крупных и сочных ягод.

Каким раствором следует обязательно полить вишню для хорошего урожая, узнавайте далее в статье.

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Если вишня несколько сезонов подряд не радует урожаем, проблема может быть в следующем:

Дефицит питательных веществ, особенно кальция; Повышенная кислотность почвы, что вишня не переносит. Кислая почва не дает усваивать даже те микроэлементы, которые уже есть в земле; Истощение почвы вокруг ствола; Дефицит корневого питания, если дерево старое или растет в глубине сада.

Дерево вишни не плодоносит. Фото: google.com

Чем полить вишню, чтобы плоды были крупными — проверенный раствор

Садоводы рекомендуют простой, но эффективный раствор, который не только раскисляет почву, но и насыщает дерево кальцием:

Рецепт раствора для вишни:

1 ст. ложка кальциевой селитры;

2 ст. ложки гашеной извести;

10 л (ведро) воды.

Для молодой вишни достаточно одного ведра раствора, для взрослого дерева — два.

Полив плодового дерева. Фото: shutterstock.com

Когда и как вносить раствор

Чтобы подкормка дала максимальный эффект, полив делают дважды в сезон:

Весной, когда появляются первые почки — это запускает активное формирование завязи. После сбора урожая, ближе к осени — для восстановления сил дерева и закладки будущих плодов.

Этот метод способствует нормализации pH почвы, а также улучшает обмен веществ в корневой системе. Благодаря глубоким корням вишня требует стабильного доступа к микроэлементам, а кальций идеально способствует формированию крупных, сладких плодов.

Действительно ли поможет зола

Древесная зола — прекрасный источник калия и фосфора. Ее рекомендуют рассыпать под вишней в течение всего сезона.

Но важно знать, если проблема именно в кислотности почвы или недостатке кальция, зола не дает нужного эффекта. Поэтому раствор из кальциевой селитры и извести — не разовая акция, а базовый, системный подход к улучшению питания дерева.

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