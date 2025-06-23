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Плоды будут размером с орех — чем полить вишню обязательно

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 07:32
Чем полить вишню, чтобы плоды были крупные и сочные — советы садоводов
Девушка собирает урожай вишни. Фото: alamy.com

Вишня — неприхотливое плодовое дерево, но даже оно иногда "отказывается" щедро плодоносить. Причина может быть не только в возрасте или сорте, но и в состоянии почвы. Если плоды стали мелкими, а урожай скудным — это означает, что нужных веществ не хватает. Есть простой раствор, который используют опытные садоводы — он стимулирует формирование крупных и сочных ягод.

Каким раствором следует обязательно полить вишню для хорошего урожая, узнавайте далее в статье.

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Почему вишня перестала плодоносить — главные причины

Если вишня несколько сезонов подряд не радует урожаем, проблема может быть в следующем:

  1. Дефицит питательных веществ, особенно кальция;
  2. Повышенная кислотность почвы, что вишня не переносит. Кислая почва не дает усваивать даже те микроэлементы, которые уже есть в земле;
  3. Истощение почвы вокруг ствола;
  4. Дефицит корневого питания, если дерево старое или растет в глубине сада.

 

Чому вишня перестала плодоносити — головні причини
Дерево вишни не плодоносит. Фото: google.com

Чем полить вишню, чтобы плоды были крупными — проверенный раствор

Садоводы рекомендуют простой, но эффективный раствор, который не только раскисляет почву, но и насыщает дерево кальцием:

Рецепт раствора для вишни:

  • 1 ст. ложка кальциевой селитры;
  • 2 ст. ложки гашеной извести;
  • 10 л (ведро) воды.

Для молодой вишни достаточно одного ведра раствора, для взрослого дерева — два.

 

Чим полити вишню, щоб плоди були великими — перевірений розчин
Полив плодового дерева. Фото: shutterstock.com

Когда и как вносить раствор

Чтобы подкормка дала максимальный эффект, полив делают дважды в сезон:

  1. Весной, когда появляются первые почки — это запускает активное формирование завязи.
  2. После сбора урожая, ближе к осени — для восстановления сил дерева и закладки будущих плодов.

Этот метод способствует нормализации pH почвы, а также улучшает обмен веществ в корневой системе. Благодаря глубоким корням вишня требует стабильного доступа к микроэлементам, а кальций идеально способствует формированию крупных, сладких плодов.

Действительно ли поможет зола

Древесная зола — прекрасный источник калия и фосфора. Ее рекомендуют рассыпать под вишней в течение всего сезона.

Но важно знать, если проблема именно в кислотности почвы или недостатке кальция, зола не дает нужного эффекта. Поэтому раствор из кальциевой селитры и извести — не разовая акция, а базовый, системный подход к улучшению питания дерева.

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советы удобрения сад вишня полив плодовые деревья
Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
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