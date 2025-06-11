Що робити, якщо абрикос почав сохнути — причини та поради, як врятувати дерево

Дерево абрикоса засихає у саду. Фото: agrarii.com

Якщо абрикос у вашому саду раптово почав сохнути — це може свідчити про серйозні проблеми, які загрожують як самому плодовому дереву, так і майбутньому врожаю. Чим раніше ви виявите причину — тим більше шансів врятувати абрикос і зберегти плоди.

Чому абрикос у саду почав сохнути та як можна урятувати дерево, читайте далі у статті.

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Усихання абрикоса може бути викликане низкою факторів. Ось головні з них:

Стрес через перепади температури, заморозки, спеку та сильні вітри. Неправильний полив — як нестача, так і надлишок вологи негативно впливають на дерево. Хвороби — бактеріальні або грибкові інфекції швидко поширюються і вражають кору, листя й плоди. Шкідники — гризуни, комахи чи личинки можуть серйозно пошкодити стовбур і кореневу систему. Невдале місце посадки — тінь, застій води, непридатний для абрикоса ґрунт — усе це сприяє його ослабленню. Помилки у догляді — брак мікроелементів, неправильне підживлення, порушення агротехніки.

Гілка абрикоса сохне. Фото: reddit.com

Перші ознаки проблем — на що звернути увагу

Щоб вчасно врятувати дерево, регулярно оглядайте його на наявність таких симптомів:

листя в'яне, жовтіє або опадає;

на листках або стовбурі з'являються бурі плями;

кора тріскається, з'являється камедетеча;

приріст молодих пагонів припиняється.

Як врятувати дерево — покрокові дії

Коли ви виявили, що абрикос сохне, дійте негайно:

1. Встановіть причину

Якщо є посуха — забезпечте систематичний полив (але без застою води). Якщо надмірна волога — зробіть дренажні канавки або розпушіть ґрунт.

2. Боротьба із хворобами

Видаліть усі уражені гілки й ділянки кори.

Обробіть зрізи садовим варом або спеціальними ранозаживляючими засобами. Проведіть обприскування 3% бордоською рідиною або фунгіцидами.

3. Захист від шкідників

Огляньте кору на наявність пошкоджень гризунами. Обробіть рани біозасобами або пастами для загоєння деревини.

4. Профілактика на майбутнє

Регулярно удобрюйте дерево відповідними мікроелементами. Навесні та восени проводьте санітарну обрізку. Використовуйте мульчу для збереження вологи й захисту від бур'янів.

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