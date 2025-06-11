Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Армия Новости Экономика Спорт Видео
ИндустрииЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирЭксклюзивХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом Абрикос начал сохнуть — как спасти дерево и урожай

Абрикос начал сохнуть — как спасти дерево и урожай

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 03:13
Что делать, если абрикос начал сохнуть — причины и советы, как спасти дерево
Дерево абрикоса засыхает в саду. Фото: agrarii.com

Если абрикос в вашем саду внезапно начал сохнуть — это может свидетельствовать о серьезных проблемах, которые угрожают как самому плодовому дереву, так и будущему урожаю. Чем раньше вы обнаружите причину — тем больше шансов спасти абрикос и сохранить плоды.

Почему абрикос в саду начал сохнуть и как можно спасти дерево, читайте далее в статье.

Реклама
Читайте также:

Почему сохнет абрикос — самые распространенные причины

Усыхание абрикоса может быть вызвано рядом факторов. Вот главные из них:

  1. Стресс из-за перепадов температуры, заморозков, жары и сильных ветров.
  2. Неправильный полив — как недостаток, так и избыток влаги негативно влияют на дерево.
  3. Болезни — бактериальные или грибковые инфекции быстро распространяются и поражают кору, листья и плоды.
  4. Вредители — грызуны, насекомые или личинки могут серьезно повредить ствол и корневую систему.
  5. Неудачное место посадки — тень, застой воды, непригодная для абрикоса почва — все это способствует его ослаблению.
  6. Ошибки в уходе — нехватка микроэлементов, неправильная подкормка, нарушение агротехники.

 

Почему сохнет абрикос — самые распространенные причины
Ветка абрикоса сохнет. Фото: reddit.com

Первые признаки проблем — на что обратить внимание

Чтобы вовремя спасти дерево, регулярно осматривайте его на наличие таких симптомов:

  • листья увядают, желтеют или опадают;
  • на листьях или стволе появляются бурые пятна;
  • кора трескается, появляется камедетеча;
  • прирост молодых побегов прекращается.

Как спасти дерево — пошаговые действия

Когда вы обнаружили, что абрикос сохнет, действуйте незамедлительно:

1. Установите причину

Если есть засуха — обеспечьте систематический полив (но без застоя воды). Если чрезмерная влага — сделайте дренажные канавки или разрыхлите почву.

2. Борьба с болезнями

Удалите все пораженные ветки и участки коры.
Обработайте срезы садовым варом или специальными ранозаживляющими средствами. Проведите опрыскивание 3% бордоской жидкостью или фунгицидами.

3. Защита от вредителей

Осмотрите кору на наличие повреждений грызунами. Обработайте раны биосредствами или пастами для заживления древесины.

4. Профилактика на будущее

Регулярно удобряйте дерево соответствующими микроэлементами. Весной и осенью проводите санитарную обрезку. Используйте мульчу для сохранения влаги и защиты от сорняков.

Ранее мы рассказывали, как спасти вишню, которая сохнет после цветения.

Напомним, мы писали, почему груша плохо плодоносит и как это исправить.

Также мы делились, почему на груше плоды становятся черными и как спасти урожай.

урожай советы абрикос сад садоводство дерево
Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации