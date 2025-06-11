Что делать, если абрикос начал сохнуть — причины и советы, как спасти дерево

Дерево абрикоса засыхает в саду. Фото: agrarii.com

Если абрикос в вашем саду внезапно начал сохнуть — это может свидетельствовать о серьезных проблемах, которые угрожают как самому плодовому дереву, так и будущему урожаю. Чем раньше вы обнаружите причину — тем больше шансов спасти абрикос и сохранить плоды.

Почему абрикос в саду начал сохнуть и как можно спасти дерево, читайте далее в статье.

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Почему сохнет абрикос — самые распространенные причины

Усыхание абрикоса может быть вызвано рядом факторов. Вот главные из них:

Стресс из-за перепадов температуры, заморозков, жары и сильных ветров. Неправильный полив — как недостаток, так и избыток влаги негативно влияют на дерево. Болезни — бактериальные или грибковые инфекции быстро распространяются и поражают кору, листья и плоды. Вредители — грызуны, насекомые или личинки могут серьезно повредить ствол и корневую систему. Неудачное место посадки — тень, застой воды, непригодная для абрикоса почва — все это способствует его ослаблению. Ошибки в уходе — нехватка микроэлементов, неправильная подкормка, нарушение агротехники.

Ветка абрикоса сохнет. Фото: reddit.com

Первые признаки проблем — на что обратить внимание

Чтобы вовремя спасти дерево, регулярно осматривайте его на наличие таких симптомов:

листья увядают, желтеют или опадают;

на листьях или стволе появляются бурые пятна;

кора трескается, появляется камедетеча;

прирост молодых побегов прекращается.

Как спасти дерево — пошаговые действия

Когда вы обнаружили, что абрикос сохнет, действуйте незамедлительно:

1. Установите причину

Если есть засуха — обеспечьте систематический полив (но без застоя воды). Если чрезмерная влага — сделайте дренажные канавки или разрыхлите почву.

2. Борьба с болезнями

Удалите все пораженные ветки и участки коры.

Обработайте срезы садовым варом или специальными ранозаживляющими средствами. Проведите опрыскивание 3% бордоской жидкостью или фунгицидами.

3. Защита от вредителей

Осмотрите кору на наличие повреждений грызунами. Обработайте раны биосредствами или пастами для заживления древесины.

4. Профилактика на будущее

Регулярно удобряйте дерево соответствующими микроэлементами. Весной и осенью проводите санитарную обрезку. Используйте мульчу для сохранения влаги и защиты от сорняков.

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