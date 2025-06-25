Коли збирати калину, щоб зберегти максимум користі — поради дачникам

Зібрані свіжі ягоди калини. Фото: google.com

Калина — справжній природний суперфуд, багатий на вітаміни, антиоксиданти та речовини, що підтримують серце і зміцнюють імунітет. Проте користь ягід значною мірою залежить від часу збору та правильного способу обробки. Якщо зірвати плоди зарано — вони будуть надто гіркими, якщо запізнитися — втратять частину цінних речовин. Саме тому важливо знати, коли і як правильно збирати калину, щоб зберегти максимум її користі.

Ділимося з вами простими, але ефективними порадами для дачників і садівників, які допоможуть зібрати багатий і лікувальний урожай.

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Оптимальний час збору калини — з кінця вересня до початку жовтня. Це ідеальний період, коли ягоди вже повністю дозріли, але ще не встигли перемерзнути. Також саме у цей час плоди максимально насичені вітамінами С, К, Р та глікозидами.

Деякі садівники вважають, що калина стає смачнішою після перших заморозків. І дійсно, холод знижує гіркоту й ягода набуває солодкого насиченого смаку. Але після морозу плоди втрачають частину лікувальних речовин.

Великі ягоди калини у руках. Фото: soncesad.com

Як правильно збирати калину — покрокова інструкція

Підготуйте інструменти. Використовуйте гострі садові ножиці або секатор, щоб не пошкодити гілки і плоди. Зрізайте цілі кетяги разом із плодоніжками — це збереже цілісність ягід. Збирайте сухої погоди. Найкраще збирати калину у суху погоду, після полудня, коли роса вже висохла. Вологі ягоди швидше псуються. Не мийте відразу. Якщо плануєте сушити або зберігати в прохолодному приміщенні — не мийте плоди одразу після збору. Волога може спричинити утворення цвілі.

Плоди калини на дереві. Фото: dreamstime.com

Що робити з калиною після збору — поради для зберігання та переробки

Після збору ягоди можна зберігати, переробляти або сушити. Ось декілька найпопулярніших і корисних способів:

1. Заморожування або перетирання з медом

Найпростіший і найшвидший варіант — перетерти ягоди з цукром або медом та заморозити в невеликих контейнерах. Так калина зберігає майже всі корисні речовини і стане чудовою добавкою до чаю взимку.

2. Сушіння у пучках

Для тривалого зберігання калину можна зв'язати в пучки й підвісити у сухому, добре вентильованому приміщенні — наприклад, на горищі або в сараї. Сухі ягоди можна потім використовувати для заварювання, як вітамінний настій.

3. Варення, джем, желе, пастила

З калини виходять надзвичайно ароматні домашні солодощі: джеми, желе, пастила. Такий варіант зручний для тих, хто хоче подовжити термін зберігання і урізноманітнити зимовий раціон.

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