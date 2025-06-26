Как защитить яблоню от муравьев - простые и эффективные средства против вредителей

Спасение урожая яблок от муравьев. Коллаж: Новости.LIVE

Муравьи на яблоне - настоящий сигнал тревоги для садовода. На первый взгляд эти насекомые кажутся безобидными, но на самом деле они часто "сотрудничают" с тлей, которая истощает плодовое дерево, снижает урожай и может привести к гибели молодых побегов. Если вовремя не принять меры, муравьи быстро расселятся по всему саду.

Как защитить яблони и будущий урожай от муравьев - делимся с вами самыми эффективными, доступными и безопасными методами далее в статье.

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Муравьи не только повреждают кору дерева, прокладывая свои ходы, но и активно распространяют тлю. Они защищают тлю от естественных врагов и питаются сладкой медовой росой, которую она выделяет. Такое взаимодействие приводит к тому, что листья теряют соки, ослабевает фотосинтез, а дерево может даже остановить рост. Именно поэтому с муравьями нужно бороться комплексно и незамедлительно.

Муравьи и тля на яблоне, фото: istockphoto.com

Как обработать яблоню от муравьев - проверенные способы

Физический барьер

Создайте механическое препятствие для насекомых:

Обмотайте ствол тканью, пропитанной вазелином, солидолом или любым липким веществом.

Липкая лента для деревьев также эффективно останавливает муравьев на подходе к кроне.

Народные средства от муравьев на яблоне

Уксусный раствор

Смешайте 1 ст. л. столового уксуса с 1 л воды. Опрыскивайте ствол, нижнюю часть дерева и вход в муравейник.

Чесночный настой

Измельчите головку чеснока, залейте 1 л кипятка и оставьте на сутки. Полученным настоем обработайте дерево и муравьиные тропы. Резкий запах действует как природный репеллент.

Химические средства против муравьев

Когда народные методы не помогают:

Используйте садовые инсектициды в виде гелей или гранул, которые раскладывают возле муравейников и их маршрутов.

Препараты доступны в садовых центрах и онлайн-магазинах. Действуют быстро, но применять их следует осторожно, согласно инструкции.

Чем посыпать вокруг яблони - природные репелленты

Для дополнительной защиты обработайте почву вокруг дерева:

Корица, молотое какао, сода, куркума или кофе - аромат отпугивает муравьев, но после дождя процедуру нужно повторять.

Борная кислота с сахаром - смешайте 1 ч. л. кислоты, 1 ст. л. сахара и несколько капель воды до состояния густой массы. Разложите в крышечках возле муравьиных троп - насекомые занесут смесь в колонию, что уничтожит ее изнутри.

Натуральная защита - ароматы против муравьев

Посадите рядом с яблоней растения, запах которых муравьи не переносят:

Полынь

Пижма

Мята перечная

Чеснок

Лук

Высаживайте их на расстоянии не менее 50 см от ствола, чтобы не повредить корневой системе дерева.

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