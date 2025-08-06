Почему деревья не растут после посадки — что с этим делать, советы садоводам

Мужчина, который сажает плодовое дерево в саду. Фото: Freepik

Иногда бывает так, что посаженные в саду деревья отказываются расти, и этому есть несколько логических объяснений. Опытные дачники объяснили, почему так происходит и что делать, чтобы плодовые растения начали активно расти и плодоносить после посадки.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

Реклама

Читайте также:

Почему деревья отказываются расти после посадки в саду

Неправильная посадка

Если вы посадили саженцы слишком глубоко, они начнут загнивать, а вы так и не увидите больших и пышных деревьев у себя в саду. Корневая шейка должна располагаться на уровне земли или выше. Также причиной отсутствия роста деревьев является неправильное место для посадки. Например, у вас может быть очень тяжелая, кислая или песчаная почва, которая не дает корням развиваться.

Посадка молодого дерева в саду. Фото: Freepik

Дефицит влаги и питательных элементов

Полив деревьев после посадки — это критически важный этап для уплотнения почвы и обеспечения влаги для корневой системы. А еще, если в почве нет достаточного количества питательных элементов, деревья могут расти медленно.

Несвоевременная обрезка

Несвоевременная обрезка может навредить деревьям, особенно если вы обрезаете концовки ветвей с самыми большими почками.

Наличие вредителей и болезней

Молодые деревья страдают от вредителей и болезней больше всего, поэтому надо регулярно обследовать растения, чтобы вовремя спасти их от проблем.

Процесс посадки дерева на участке. Фото: Pinterest

Что делать, чтобы деревья росли после посадки

После посадки обязательно проверьте глубину и расположение корневой шейки. В первые несколько недель с момента посадки обязательно регулярно поливайте растения, а для удержания влаги и защиты корней мульчируйте их. Еще подкармливайте деревья удобрениями, но избегайте большого количества азота.

Чтобы не было застоя влаги, обеспечьте хороший дренаж почвы, и не обрезайте деревья сильно в первый год после посадки. При наличии вредителей или болезней обязательно обрабатывайте растения.

Напомним, мы писали о том, какие деревья в саду нельзя вырубать возле дома.

Ранее мы рассказывали о том, какие деревья нужно обрезать в летнее время года.

Также мы сообщали о том, какие деревья нельзя сажать возле груши в саду.