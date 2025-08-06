Почему деревья не растут после посадки — что с этим делать, советы садоводам

Деревья не растут после посадки — почему и что с этим делать
Иногда бывает так, что посаженные в саду деревья отказываются расти, и этому есть несколько логических объяснений. Опытные дачники объяснили, почему так происходит и что делать, чтобы плодовые растения начали активно расти и плодоносить после посадки.
Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.
Почему деревья отказываются расти после посадки в саду
Неправильная посадка
Если вы посадили саженцы слишком глубоко, они начнут загнивать, а вы так и не увидите больших и пышных деревьев у себя в саду. Корневая шейка должна располагаться на уровне земли или выше. Также причиной отсутствия роста деревьев является неправильное место для посадки. Например, у вас может быть очень тяжелая, кислая или песчаная почва, которая не дает корням развиваться.
Дефицит влаги и питательных элементов
Полив деревьев после посадки — это критически важный этап для уплотнения почвы и обеспечения влаги для корневой системы. А еще, если в почве нет достаточного количества питательных элементов, деревья могут расти медленно.
Несвоевременная обрезка
Несвоевременная обрезка может навредить деревьям, особенно если вы обрезаете концовки ветвей с самыми большими почками.
Наличие вредителей и болезней
Молодые деревья страдают от вредителей и болезней больше всего, поэтому надо регулярно обследовать растения, чтобы вовремя спасти их от проблем.
Что делать, чтобы деревья росли после посадки
После посадки обязательно проверьте глубину и расположение корневой шейки. В первые несколько недель с момента посадки обязательно регулярно поливайте растения, а для удержания влаги и защиты корней мульчируйте их. Еще подкармливайте деревья удобрениями, но избегайте большого количества азота.
Чтобы не было застоя влаги, обеспечьте хороший дренаж почвы, и не обрезайте деревья сильно в первый год после посадки. При наличии вредителей или болезней обязательно обрабатывайте растения.
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