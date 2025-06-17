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Головна Дім Не рубайте ці дерева біля дому — накличете страшну біду

Не рубайте ці дерева біля дому — накличете страшну біду

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Дата публікації: 17 червня 2025 12:22
Які дерева не можна рубати біля дому, щоб уникнути біди — народні прикмети
Жінка доглядає за деревом у саду. Фото: freepik.com
Ключові моменти Три дерева, які не можна рубати біля дому — прикмети та народна мудрість

Дерева біля дому — не лише естетика та затінок у спеку. Наші предки здавна вірили, що рослини, які ростуть поруч з оселею, мають свою силу, енергію та душу. Саме тому до вирубки деяких ставилися з особливою обережністю. 

Які саме дерева категорично не можна рубати біля хати, щоб уникнути біди та нещасть, — дізнавайтесь далі у статті.

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Три дерева, які не можна рубати біля дому — прикмети та народна мудрість

1. Калина

Калина хоч технічно й не зовсім дерево, а кущ, та вона в українській традиції є символом жіночої сили, краси, материнства та зв'язку з рідною землею. Її ніколи не можна було просто так рубати чи ламати.

За народними прикметами, зрубане калинове гілля може забрати щастя в домі. Особливо погано — розпалювати багаття з гілок калини: вогонь нібито забирає любов і добробут. Якщо була необхідність прибрати калину, викорчовували увесь кущ.

 

Які дерева не можна рубати біля дому, щоб уникнути біди — калина
Кущ калини з плодами. Фото: google.com

2. Горіх

Горіх вважався "живим" деревом із душею та пам'яттю. Люди вірили, що це дерево здатне запам'ятовувати образу та мстити тим, хто завдає йому шкоди. Зламані або зрубані гілки горіха можуть стати причиною втрати здоров'я, пожежі або фінансової невдачі.

За стародавніми віруваннями, всередині горіха можуть жити духи — як добрі, так і злі. Зрубане дерево — це втрата їхнього "житла", а отже, привід для помсти. Саме тому, якщо зрубати горіх біля дому, можна накликати нещастя.

 

Які дерева не можна рубати біля дому, щоб уникнути біди — горіх
Стиглі плоди волоського горіха. Фото: svitroslyn.ua

3. Яблуня

Яблуня — ще одне "сакральне" дерево у дворі. Вона символізує достаток, продовження роду та любов. Особливо сильно пов'язана з долею дівчат у родині. За народним повір'ям, якщо зрубати яблуню, в домі можуть початися негаразди, а дівчата втратять шанс на щасливе заміжжя.

Наші пращури вірили, що рубати яблуні, особливо родючі, не можна молодим людям — це нібито забирає у них життєву силу або навіть загрожує смертю. Замість цього для корчування саду запрошували когось чужого — щоб уникнути прямого впливу на енергетику родини.

Також не можна рубати яблуневе дерево з 1 березня до жовтня, бо в цей період вони "сочать" — тобто дають сік. Сік у дереві прирівнювали до крові у людини. Знищення дерева в цей час — як завдати болю живій істоті.

 

Які дерева не можна рубати біля дому, щоб уникнути біди — яблуня
Яблуневі дерева у саду. Фото: depositphotos.com

Раніше ми розповідали, чи можна рубати бузину на подвір'ї. 

Нагадаємо, ми писали, що буде, якщо посадити барвінок біля дому за народними прикметами.

Також радимо дізнатися, які рослини не можна садити в саду через їх "агресивність".

дерева рослини поради сад народні прикмети
Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
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